İlik nakliyle kızına ikinci kez can verdi

MANİSA'dagrip olduğu sanılıp götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konulan Özbekistan uyruklu Müslimakhon Ulukbekova'nın (5) yaşama tutunabilmesi için annesi İntizor Matrasulova'dan, Antalya'da ilik nakli yapıldı. Aradan geçen 2 ayda sağlığına kavuşan çocuk, tamamen iyileşip parka gideceği günü bekliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Özbekistan uyruklu İntizor Matrasulova, geçen yıl grip olduğunu düşündüğü kızı Müslimakhon Ulukbekova'yı hastaneye götürüldü. İlaç verilip tedavisine başlayan Ulukbekova'nın vücudunda bir süre sonra morluklar oluşmaya başladı. Aile, kızını tekrar doktora götürünce yapılan tahlillerle, Ulukbekova'ya lösemi teşhisi koyuldu ve bir an önce tedaviye başlanması gerektiği belirtildi. Ardından İzmir'e giden İntizor Matrasulova ve eşi Mehmet Kaynak, Müslimakhon Ulukbekova'nın Türk vatandaşı olmaması nedeniyle tedavi giderini karşılamak için önce araçlarını, sonra evdeki eşyaları satmaya başladı. Tedaviden sonuç alınamayınca kızın, acil ilik nakli olması gerektiği, 1 hafta zamanının kaldığı belirtilerek, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne yönlendirildi. Antalya'ya gelen aile, İntizor Matrasulova'dan ilik nakli olacak Müslimakhon'un hastaneye yatış işlemlerini başlattı.

KISA SÜREDE TABURCU EDİLDİ

Bu sırada 75 bin dolar olan tedavi ücreti, SMA ve Genetik Hastalıklar Mücadele Derneği'nin girişimleriyle gönüllüler tarafından kısa sürede toplanıp hastaneye teslim edildi. Prof. Dr. Vedat Uygun ve Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek tarafından annesinden nakil işlemi yapılan çocuk, hastanedeki tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Müslimakhon'un sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan İntizor Matrasulova ve eşi Mehmet Kaynak, şimdilerde kızlarını düzenli kontrole getirdikleri için hastaneye yakın bir otelde yaşamlarına devam ediyor. Hastalığı öncesinde parkta oynamayı çok seven Müslimakhon ise tamamen sağlığına kavuşup parkta rahatça oynayabileceği günü bekliyor.

'TEDAVİYE ZOR YANIT VEREN BİR HASTAYDI'

Müslimakhon'un tedavisiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, "Müslimakhon, Özbekistan uyruklu bir hastamız. Tedaviye dirençli lösemi tanısıyla geldi. Göğüs boşluğunda bir kitle ve böbrek tutulumu vardı. Tedaviye zor yanıt veren bir hastaydı. Burada önce kendisine bir kemoterapi uygulaması yaptık. Sonrasında da anneden uyumsuz olsa da kemik iliği nakli yaptık. Şu anda herhangi bir problemi olmadan ayakta sağlığını takip ediyoruz" dedi.

'ANNESİNİN İLİĞİ TUTTU'

Prof. Dr. Vedat Uygun ise "Müslimakhon'a dirençli lösemi nedeniyle annesinden nakil yaptık. Tam uyumlu olmasa bile yapılabiliyor artık. Nakil sürecinde ateşlenme, boğaz ağrısı gibi beklediğimiz sorunları gördük. Daha sonra kısa sürede toparladı. Kontrol ettiğimizde annesinin iliğinin tuttuğunu gördük. Poliklinik izleminde de ciddi bir sorunu yok şu an. Bir süre daha izlememiz gerekiyor ama şu an lösemisiz bir şekilde izleniyor. Herhangi bir sorun yok, umarım da olmaz" diye konuştu.

'O DUYGUYU ANLATAMAM'

Kızının hastalığı sürecinde çok kötü günler yaşadıklarını söyleyen İntizor Matrasulova, "Çok şükür kızımız sağlığına kavuştu. Hocalarımıza, hastanedeki herkese çok teşekkür ederiz. Çocuğumuz tekrardan sağlığına kavuştuğu için çok sevinçliyiz. Sanki tekrar can verdim. O duyguyu anlatamam" dedi.

Mehmet Kaynak ise "Nakil süreci çok güzel geçti. Buradaki bütün hocalarımız bize yardımcı oldu. Çocuğumuzu iyileştirdiler. Şu an durumu iyiye gidiyor, böyle giderse de artık hastalık diye bir durumu kalmayacak. Bize yardımcı olan, kızımız için elimizden tutan herkese çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan çocuğumuzdu. Annesi kızımıza tekrar can verdi" diye konuştu.