Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        İki liselinin öldüğü skuter kazasında sürücüye verilen 8 yıl 4 ay ceza kesinleşti

        ANTALYA'daelektrikli skuter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarpıp ölümlerine neden olan Muhammed Can Gülmez'e (24), indirimsiz 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki liselinin öldüğü skuter kazasında sürücüye verilen 8 yıl 4 ay ceza kesinleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daelektrikli skuter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarpıp ölümlerine neden olan Muhammed Can Gülmez'e (24), indirimsiz 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi.

        Kaza, geçen yıl 22 Ekim gecesi, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skutere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada 2 arkadaş hayatlarını kaybetti, gözaltına alınan Gülmez tutuklandı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Gülmez, 8 yıl 4 ay 24 gün hapse mahkum edildi. İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından dosya, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12'nci Ceza Mahkemesi tarafından nihai karar verildi. Sanık Muhammed Can Gülmez hakkında verilen 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı ve karar kesinleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt

        Benzer Haberler

        İlik nakliyle kızına ikinci kez can verdi
        İlik nakliyle kızına ikinci kez can verdi
        Antalya'daki festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı
        Antalya'daki festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı
        Antalya'da kadın dilenci lavaş içine sakladığı parayla yakalandı
        Antalya'da kadın dilenci lavaş içine sakladığı parayla yakalandı
        Antalya'da köpeklerden kaçarken ölen çocuğun ailesine 3,9 milyon lira tazmi...
        Antalya'da köpeklerden kaçarken ölen çocuğun ailesine 3,9 milyon lira tazmi...
        Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra'nın ölümüne 3,9 milyon lira tazmi...
        Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra'nın ölümüne 3,9 milyon lira tazmi...
        İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya: Turistlerden şehir vergisi alıns...
        İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya: Turistlerden şehir vergisi alıns...