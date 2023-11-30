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        Sirtakide tabak kırmanın yerini alan Türk karanfilinden 2 milyon dolarlık gelir

        YUNANİSTAN'dasirtaki sırasında tabak kırmanın yasaklanması nedeniyle, önümüzdeki yılbaşı kutlamalarında tavernalarda kullanılmak üzere Türkiye'den karanfil çiçeğinin sadece kafa kısmı ihraç ediliyor. Yaklaşık 5 milyon karanfilden 2 milyon dolar gelir bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:40
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        Sirtakide tabak kırmanın yerini alan Türk karanfilinden 2 milyon dolarlık gelir
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        YUNANİSTAN'dasirtaki sırasında tabak kırmanın yasaklanması nedeniyle, önümüzdeki yılbaşı kutlamalarında tavernalarda kullanılmak üzere Türkiye'den karanfil çiçeğinin sadece kafa kısmı ihraç ediliyor. Yaklaşık 5 milyon karanfilden 2 milyon dolar gelir bekleniyor.

        Türkiye'de kesme çiçek sektörünün en önemli üretim merkezi Antalya'da, yeni yıl ve Noel kutlamaları kapsamında Avrupa ülkelerine kesme çiçek sevkiyatı başladı. Yeni yıl ve Noel kutlamaları için son 3 yıldır Yunanistan'a yapılan kesme çiçek ihracatı, diğer ülkelere göre farklı gerçekleşiyor. Avrupa Birliği'nin, yaralanma olaylarına yol açabileceği gibi nedenlerle sirtakide tabak kırma geleneğini yasaklaması üzerine tavernalar, tabakların içine konulan karanfil çiçeklerinin kadınların başından döküldüğü yeni bir eğlence türü geliştirdi. Bu kapsamda kullanılan karanfiller de Antalya'dan ihraç ediliyor.

        TABAKTAN KARANFİL DÖKÜYORLAR

        Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, süs bitkileri ve kesme çiçek sektöründe dönemlere göre ülkelerin çok farklı istekleri olabildiğini belirterek, "Örneğin sevgililer gününde farklı bir renk, anneler gününde farklı bir renk olabiliyor. Bir de bizim Yunanistan pazarımız var, yılbaşı döneminde ağırlıklı olarak bizden karanfilin sadece kelle dediğimiz kafa kısmını alıyorlar. Avrupa Birliği tavernalarda tabak kırma olayını yasakladığı için, insanlar artık sevdiklerinin üzerine tabaklarla karanfilin yapraklarını döküyor. Bu da sektörde ciddi hareket sağlıyor ve gelir kapısı oldu. Yunanistan'da özellikle yılbaşı dönemi tüketimi yoğun bir ürün" dedi. 

        5 MİLYON KARANFİL, 2 MİLYON DOLAR

        Sirtakinin yasaklanma sebebinin eğlence sırasında kırılan tabakların insanları yaralama riski olduğunu anlatan Yılmaz, son 3 yıldır birçok tavernada artık tabak kırılmadığını, Antalya'dan ihraç edilen karanfillerin kafa kısımlarının tabaklara doldurulup, sirtaki dansı sırasında kadınların başından döküldüğü yeni bir eğlence türü geliştirildiğini kaydetti. Yunanistan'a gönderilen karanfillerin kafa kısımlarının kopartıldığını belirten Yılmaz, bu yılbaşı eğlenceleri için de yaklaşık 5 milyon adet karanfilden 2 milyon dolar gelir beklediklerini açıkladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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