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        Tarihi taşlarla havalimanında yakalanan Belçikalı turiste 10 ay hapis

        ANTALYAHavalimanı'nda Roma dönemine ait 3 taş ile yakalanan Belçikalı Kim Mike W Mergits, 10 ay hapis ve adli para cezasına mahkum edildi. Sanık Mergits'e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:20
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        Tarihi taşlarla havalimanında yakalanan Belçikalı turiste 10 ay hapis
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        ANTALYAHavalimanı'nda Roma dönemine ait 3 taş ile yakalanan Belçikalı Kim Mike W Mergits, 10 ay hapis ve adli para cezasına mahkum edildi. Sanık Mergits'e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

        Türkiye'ye tatil için gelen Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, 16 Eylül'de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı'nda valizlerinde bulunan, kıyafet ve poşete sarılı 3 taştan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındı. Taşların, Antalya Müze Müdürlüğü'nce yapılan incelemesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Turist çift adli kontrolle serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çiftten Kim Mike W Mergits hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Kim Mike W Mergits'in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 68'inci maddesi gereğince 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca olayın teşebbüs aşamasında kalmasının değerlendirilmesi istendi. Ekim ayındaki duruşmada hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı kaldırılan Mergits, ülkesine döndü.

        Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kim Mike W Mergits'e, tarihi eser bulundurma suçundan 10 ay hapis ve adli para cezası verildi. Sanık Mergits'e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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