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        CHP Lideri Özel: İYİ Parti'nin alacağı kararı bekliyoruz (3)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:20
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        CHP Lideri Özel: İYİ Parti'nin alacağı kararı bekliyoruz (3)
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        MUHİTTİN BÖCEK'İZİYARETETTİ

        Manavgat kampı için Antalya'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, CHP genel başkan yardımcıları Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Gökan Zeybek, CHP Balıkesir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile birlikte çok sayıda partili de eşlik etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde Büyükşehir Belediyesi zabıtasını selamlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Başkan Muhittin Böcek, Genel Sekreter Av. Cansel Tuncer ve belediye bürokratları karşıladı. 

        HATIRA DEFTERİNİ İMZALADI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Böcek'in makamına geçmeden önce, belediyenin hatıra defterini imzaladı. Özel deftere, "CHP Genel Başkanı olarak ilk kez ziyaret ettiğim Antalya'da Büyükşehir Belediyemizi ziyaret etmenin mutluluğu içindeyim. Sevgili Muhittin Böcek ve ekibine Antalya'ya yaptığı tüm hizmetler için şükranlarımı sunuyorum" diye yazdı. 

        KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

        Daha sonra Başkan Muhittin Böcek'in makamına geçen Özel, Antalya'nın kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimlerde en iyi şekilde vereceğini ümit ettiğini belirterek, "Hatıra defterine kaydettiğim gibi hem sizi hem çalışma arkadaşlarınızı, hangi siyasi partiden olursa olsun, katkı sağlayan belediye meclis üyelerine katkıları için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 Büyükşehir Belediyesi'nden bir tanesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi. Birkaç kez Büyükşehir Belediyesi iktidar partisi ile gitti geldi ama bu kez kalıcı oldu. Antalya kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimlerde en iyi şekilde verecektir diye ümit ediyoruz" dedi.

        ATATÜRK FOTOĞRAFI HEDİYE EDİLDİ

        Türkiye'nin en güzel turizm kentlerini CHP'li belediyelerin yönettiğine dikkati çeken Özgür Özel, şunları söyledi:

        "Çünkü oraları iyi yönettiğimiz için teveccüh bize. Sizin Antalya'yı ne hale getirdiğinizi millet bildi. Ve aldı belediyeyi yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk'ümüzün de ifade ettiği gibi şüphesiz dünyanın en güzel kenti Antalya'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

        Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret için teşekkür etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Böcek ziyaretin anısına Genel Başkan Özel'e, Atatürk'ün Galatasaray Kulübü'nü ziyaret ettiğinde imzaladığı fotoğrafını hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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