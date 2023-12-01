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        CHP Lideri Özel: İYİ Parti'nin alacağı kararı bekliyoruz (4)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:40
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        CHP Lideri Özel: İYİ Parti'nin alacağı kararı bekliyoruz (4)
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        'NASILİKTİDARAYÜRÜYECEĞİMİZİ KONUŞACAĞIZ'

        Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi´ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler daha sonra Manavgat ilçesine geçti. İlçe merkezinde CHP gençlik kolları mensupları tarafından meşalelerle karşılanan Genel Başkan Özgür Özel, parti binasının önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Manavgat´ta seçilmiş milletvekilleriyle kamp yapacaklarını belirten Genel Başkan Özel, "2 gün boyunca bundan sonraki süreci, bu süreçte yerel yönetimlerde ne yapacağımızı, bütçe görüşmelerini, Meclisteki muhalefeti ve ülkedeki sorunlara nasıl etkili, samimi, cesaretle ve nasıl çözüm odaklı yaklaşacağımızı ve önümüzdeki süreçte hep birlikte nasıl iktidara yürüyeceğimizi konuşacağız" dedi.

        CHP´nin baba ocağı olduğunu ve herkesi davet etmekten bıkmayacaklarını kaydeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süre önce düzenlediği toplantıyla 31 Mart´ta yapılacak olan yerel yönetimlerde aday olmayacağını açıklayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen´in de vakti zamanı geldiğinde adaylık için kendisini kırmayacağını söyledi.

        'DÜNYANIN BÜYÜK ÜLKELERİ BU ÜLKE ÜZERİNE HESAP YAPIYORLAR'

        Türkiye´nin önemli bir ülke olduğunu anlatan Özel, "Bu ülkede herkesin planı var. Dünyanın büyük ülkeleri bu ülke üzerine hesap yapıyorlar. Gelecekte bu ülke üzerinde hayalleri var" diye konuştu. CHP olarak hedeflerinin iktidar olduğunu anlatan Özel, "Emeklileri seviyoruz, kadınları seviyoruz, gençleri seviyoruz, çocukları seviyoruz, Türkiye´yi seviyoruz. Biz bu ülkeyi seviyoruz, bu bayrağı seviyoruz. Hep birlikte Atatürk´ün partisini iktidar yapmaya yürüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini dinlemeye gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirip, özçekim yaptı.

        Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/ MANAVGAT (Antalya),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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