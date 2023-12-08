Kanalizasyonda mahsur kalan köpek beslenip, kurtarıldı ANTALYA'dayağmur suyu drenaj hattında mahsur kalan sokak köpeği için çevredekiler seferber oldu. Vatandaşların mazgaldaki boşluktan beslediği köpek, itfaiye ekiplerinin mazgalı kaldırmasıyla kurtarıldı.

ANTALYA'dayağmur suyu drenaj hattında mahsur kalan sokak köpeği için çevredekiler seferber oldu. Vatandaşların mazgaldaki boşluktan beslediği köpek, itfaiye ekiplerinin mazgalı kaldırmasıyla kurtarıldı.

Metin Kasapoğlu Caddesi'ndeki yağmur suyu drenaj hattında sokak köpeğinin mahsur kaldığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye beklenirken, vatandaşlar onu severek, sakinleştirmeye çalıştı. Köpeğin kendisini kurtarmak isteyen kadının mazgaldaki boşluktan uzattığı mamayı yediği anlar cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla caddeye gelen itfaiye ekipleri, mazgalı kaldırdı. Kanalizasyondan çıkarılan köpek bir süre caddede ilerleyip, gözden kayboldu.