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        Kanalizasyonda mahsur kalan köpek beslenip, kurtarıldı

        ANTALYA'dayağmur suyu drenaj hattında mahsur kalan sokak köpeği için çevredekiler seferber oldu. Vatandaşların mazgaldaki boşluktan beslediği köpek, itfaiye ekiplerinin mazgalı kaldırmasıyla kurtarıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:50
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        Kanalizasyonda mahsur kalan köpek beslenip, kurtarıldı
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        ANTALYA'dayağmur suyu drenaj hattında mahsur kalan sokak köpeği için çevredekiler seferber oldu. Vatandaşların mazgaldaki boşluktan beslediği köpek, itfaiye ekiplerinin mazgalı kaldırmasıyla kurtarıldı. 

        Metin Kasapoğlu Caddesi'ndeki yağmur suyu drenaj hattında sokak köpeğinin mahsur kaldığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye beklenirken, vatandaşlar onu severek, sakinleştirmeye çalıştı. Köpeğin kendisini kurtarmak isteyen kadının mazgaldaki boşluktan uzattığı mamayı yediği anlar cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla caddeye gelen itfaiye ekipleri, mazgalı kaldırdı. Kanalizasyondan çıkarılan köpek bir süre caddede ilerleyip, gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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