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        Denize düşen otomobildeki 2 kişi öldü

        ANTALYA´nınAlanya ilçesinde iskeleden denize düşen otomobildeki B.Ç. (24) ile Y.Z. (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:20
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        Denize düşen otomobildeki 2 kişi öldü
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        ANTALYA´nınAlanya ilçesinde iskeleden denize düşen otomobildeki B.Ç. (24) ile Y.Z. (22), hayatını kaybetti.

        Olay, Okurcalar Mahallesi'ndeki iskelede saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İskele kenarında bir süre park halinde olan otomobilin denize düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iskele ve denizde inceleme yaptı. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı dalgıçlarının denizde yaptığı araştırmada otomobil bulundu. Ekipler otomobildeki B.Ç. ile Y.Z.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler denizden çıkarılmasının ardından morga götürüldü. Otomobil de vinç ile iskeleye çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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