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        Midibüsün çarptığı yaya öldü

        ANTALYA'dayolun karşısına geçerken midibüsün çarptığı Cengiz Altun (58), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:40
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        Midibüsün çarptığı yaya öldü
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        ANTALYA'dayolun karşısına geçerken midibüsün çarptığı Cengiz Altun (58), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Düden Caddesi´nde meydana geldi. Düden Caddesi üzerinden Yeşilırmak Caddesi'ne doğru giden Abdülsamet T. yönetimindeki 20 AFP 561 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Cengiz Altun'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Cengiz Altun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Altun´un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, sürücü Abdülsamet T.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Altun'un cenazesi çocukları tarafından alınarak defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Uzun süredir Antalya'da yaşayan Cengiz Altun'un kahve dükkanı işlettiği bildirildi.

        Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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