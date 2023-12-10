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        Kampanyası tamamlanan SMA'lı Onur, Dubai yolcusu

        ANTALYA'daSMA hastası 21 aylık Onur Andariman'ın SMA kampanyasının yüzde 100'ü tamamlandı. Onur, ileriki günlerde gen tedavisi için Dubai'ye gidecek. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:10
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        Kampanyası tamamlanan SMA'lı Onur, Dubai yolcusu
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        ANTALYA'daSMA hastası 21 aylık Onur Andariman'ın SMA kampanyasının yüzde 100'ü tamamlandı. Onur, ileriki günlerde gen tedavisi için Dubai'ye gidecek. 

        Antalya'da 21 ay önce dünyaya gelen, doğumundan 20 gün sonra koronavirüse yakalanan Onur Andariman, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada solunum sıkıntısı çeken Onur bebek, entübe edildi. Solunum kaslarındaki anormallik nedeniyle birçok tarama testinden geçen Onur bebeğe, 1 aylıkken SMA Tip1 teşhisi koyuldu. 1,5 aylıkken trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) açılan Onur bebek, midesine hortum takılarak beslenmeye başladı. 2,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Onur bebek, iyileşmesi üzerine evine gönderildi. Eve gittikten 3-4 gün sonra kalbi duran Onur bebeği, annesi Sultan Andariman kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Evde solunum cihazına bağlı yaşayan Onur için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı.

        Aylar süren Onur'un kampanyası, yüzde 100'e ulaştı. Kampanyası tamamlanan Onur Andariman için Kaleiçi Yat Limanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte kampanyaya destek veren çok sayıda kişi, Onur için gökyüzüne yeşil ve beyaz renklerde balon bıraktı. İleriki günlerde Dubai'ye gidecek Onur'un gen tedavisine başlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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