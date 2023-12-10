'Yılbaşı alışverişinde kampanya mağduru olmayın' uyarısı TÜKETİCİLER Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, yılbaşı alışverişinde mağazalardaki 'indirim' gibi çeşitli kampanyalarla fiyat aldatmacasına, internet üzerinden yapılan satış işlemlerinde sahte sitelere, 'çekiliş' vaadiyle sosyal medya reklamları veya telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda tüketicileri uyardı. Gündüz, "Yılbaşı alışverişinde kampanya mağduru olmayın" dedi.

TÜKETİCİLER Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, yılbaşı alışverişinde mağazalardaki 'indirim' gibi çeşitli kampanyalarla fiyat aldatmacasına, internet üzerinden yapılan satış işlemlerinde sahte sitelere, 'çekiliş' vaadiyle sosyal medya reklamları veya telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda tüketicileri uyardı. Gündüz, "Yılbaşı alışverişinde kampanya mağduru olmayın" dedi.

Yılbaşı alışverişinde ilgi çekmek için mağazalarda 'sürpriz indirim' gibi çeşitli sloganlarla kampanyalar arttı. Özel günlerde satışların artması için düzenlenen kampanyalarla tüketicinin artan alışveriş isteği, kötü niyetli satıcıları, dolandırıcıları da cezbediyor. Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, mağazalarda düşük fiyat aldatmacası, internet alışverişlerinde sahte site, sosyal medya reklamlarında sahte ürünlere karşı tüketicileri uyardı. Gündüz, telefon ve internet dolandırıcılığında kötü niyetli kişilerin kimlik ve banka bilgilerini ele geçirmeyi, kendi hesaplarına para göndertmeyi hedeflediğinden bahsetti.

DÜŞÜK FİYAT OYUNUNA DİKKAT

Gündüz, yılbaşı nedeniyle hediyelik eşya ve konaklama, seyahat gibi hizmetlere talebin arttığını hatırlattı. Bu dönemde internet üzerinden yapılan mal ve hizmet alışverişlerinde yoğunluk yaşandığını anlatan Gündüz, artan fiyatlar nedeniyle tüketicilerin daha uygun rakamla mal ve hizmet satan işletmeleri tercih ettiğini belirtti. Gündüz, tüketicileri internet üzerinden yapılan alışverişlerde kötü niyetli bazı satıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'FİYAT ARAŞTIRMASI YAPIN'

Mal ve hizmet fiyatlarını düşük göstererek tüketicilerin ilgisini çeken, sonrasında daha az kaliteli ya da farklı ürün gönderen firmalara yönelik şikayetleri anımsatan Gündüz, tüketicinin internet üzerinden alışverişte kurumsal firmayı tercih etmesini önerdi. Gündüz, tüketicilere, kötü niyetli satıcıların düşük fiyat oyununa gelinmemesi için fiyat araştırması yapmasını tavsiye etti.

'CAYMA VE KARGO ÜCRETİ ÖDEMEDEN İADE HAKKI'

Gündüz, internet üzerinden yapılan alışverişlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince 14 gün içerisinde cayma hakkı bulunduğuna dikkati çekti. Bazı firmaların, mal iadelerinde kargo ücreti talep ederek tüketicileri mağdur etmeye, iadelerde zorluk çıkarmaya çabaladığını anlatan Gündüz, "Mevcut yasal düzenlemeler gereğince cayma hakkının kullanılması halinde tüketicilerin kargo ücreti ödeme mecburiyeti yoktur. Ürün iadelerinde kargo ücreti ödenmemelidir. Tüketiciler, kargo ücreti talep eden firmalar hakkında şikayette bulunabilir. 60 bin liraya kadar maddi zararlarının tazmini için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilir" dedi.

SAHTE SİTELERE DİKKAT

Gündüz, tatil ve konaklama amaçlı hizmet satın alırken, sahte internet sitelerine ve korsan eğlence organizasyonlarına karşı dikkatli olunması konusunda tüketicileri uyardı. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam ve satışlara karşı tüketicilerin temkinli olması gerektiğini kaydeden Gündüz, "Kurumsal olmayan, yasal kayıt ve turizm belgeleri bulunmayan kişi ve firmalara asla havale, para gönderimi yapmamalıyız. Yeni yıl için tatil ve eğlence düşünceniz, hayal kırıklığı ve üzüntüyle sonuçlanmasın" diye konuştu.

'İNDİRİM ALDATMACASI' UYARISI

Gündüz, yılbaşı gibi önemli günlerde, mağazaların indirim, kampanya ile reklam çalışmalarıyla tüketicinin alışveriş isteğini artırdığına dikkati çekti. Yılbaşı ve önemli günlerde insanların hediye alma alışkanlığı ile artan tüketim isteğini fırsat bilen bazı firmaların, 'yalancı indirim kampanyaları' düzenlediğini kaydeden Gündüz, tüketicilerin alışveriş yaptıkları mağazalarda ürün etiketlerini incelemesini, ürünün etiketlerde yazan özelliği taşıyıp taşımadığını kontrol etmesini ve alışverişin belgesini saklamasını önerdi. Gündüz, "Ürün etiket fiyatı önce yükseltilip sonra o rakamların üzeri çizilerek indirimli fiyattan satılıyormuş izlenimi verilmektedir. İndirime gidilen ürünlerde, son 1 aydaki en düşük fiyat üzerinden yapılan indirim oranı ve indirim öncesi fiyat açık olarak etiketlere yazılmalı. İndirim adı altında satışa sunulan ürünlerin fiyatları ile ilgili araştırma yapılmalı. Tüketiciler, alışverişlerinden kaynaklı hakları kullanabilmeleri için merdiven altı ürünlerden uzak durmalı" dedi.

'TELEFON DOLANDIRICILARINA VE SOSYAL MEDYA LİNKİNE ALDANMAYIN'

Yılbaşını fırsat bilen bazı dolandırıcıların 'hediye çekilişleri' gibi adlarda vatandaşları aradığını, mesaj gönderdiğini ya da sosyal medyada ilan verdiğini belirten Gündüz, "Tanımadığınız kişilerden gelen telefonlarda söylenen vaatlere inanmayın, onay vermeyin. Sosyal medya indirimlerine kanmayın ve sosyal medyada gördüğünüz her linki tıklamayın" dedi.

Gündüz, son yıllarda internet üzerinden yapılan alışverişteki artışın, dolandırıcıları cezbettiğine dikkati çekti. Online alışverişlerle siber saldırgan ve dolandırıcıların sayısının fazlalaştığını dile getiren Gündüz, fırsatçıların yeni yöntemler geliştirerek, tüketiciyi kandırmaya çalıştığını söyledi. Mal ve hizmet alımı yapılacak sitenin gerçek işletme olup olmadığının kontrol edilmesini, şikayet sitelerinden veya yorumlardan firma hakkında önbilgi alınmasını öneren Gündüz, internet sitesinin güvenlik sertifikası ve adresin başında yer alan 'https' kısmının kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.