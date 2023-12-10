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        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 30 kilometrelik takiple yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:18
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        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 30 kilometrelik takiple yakalandı (2)
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        UYUŞTURUCUTESTİPOZİTİF ÇIKTI

        Antalya'da polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğü Samet Ö.'nün narkotik testinin pozitif çıktığı belirtildi. Sürücü Samet Ö., kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Samet Ö.'ye kural ihlallerinden kaynaklı yaklaşık 30 bin TL para cezası da uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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