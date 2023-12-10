'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 30 kilometrelik takiple yakalandı (2)
UYUŞTURUCUTESTİPOZİTİF ÇIKTI
Antalya'da polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğü Samet Ö.'nün narkotik testinin pozitif çıktığı belirtildi. Sürücü Samet Ö., kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Samet Ö.'ye kural ihlallerinden kaynaklı yaklaşık 30 bin TL para cezası da uygulandı.
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