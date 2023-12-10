Elektrikli araçlar için `korsan taşımacılık´ şikayeti ANTALYA´dataksiciesnafının uzun süredir şikayetçi olduğu uygulama üzerinden sağlanan elektrikli aaraçlarla taşımacılık hizmeti, savcılığa şikayet edildi. Taksiciler adına verilen dilekçede, uygulamanın korsan taşımacılık yaptığı ve faaliyetlerine erişim engeli getirilerek incelenmesi istendi.

ANTALYA´dataksiciesnafının uzun süredir şikayetçi olduğu uygulama üzerinden sağlanan elektrikli aaraçlarla taşımacılık hizmeti, savcılığa şikayet edildi. Taksiciler adına verilen dilekçede, uygulamanın korsan taşımacılık yaptığı ve faaliyetlerine erişim engeli getirilerek incelenmesi istendi.

Türkiye´nin birçok yerinde elektrikli skuter, motosiklet ve aracıyla sisteme dahil olanların ulaşım hizmeti verdiği şirket, Antalya´da taksici esnafı tarafından savcılığa şikeyet edildi. Önceki dönem Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığı görevini yapan Niyazi Özçelik, taksici esnafı adına savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, şirketin verdiği hizmet nedeniyle çok sayıda suçu bünyesinde barındırdığını ifade etti. Özçelik, haksız rekabet, dolandırıcılık, kişisel verilerin güvenliğini ihlal, kişisel verilerin korunması kanununu ihlal, faturasız yolcu taşınması nedeniyle haksız ve usulsüz gelir elde etme, vergi usul kanununa ve diğer mevzuatlara aykırılık konularında şikayetçi oldu.

'HATIR TAŞIMACILIĞI ADI ALTINDA KORSAN TAŞIMACILIK'

Cep telefonundan girilen uygulamada seçilen güzergaha göre o güzergahta hizmet veren araç sahiplerine yönlendirildiği ve ekranda bir ücret belirdiğini de dilekçesinde anlatan Özçelik, "Taksi fiyatlarına göre nispeten daha ucuz bir fiyat ile taksilere haksız rekabet uygulanıyor. Uygulama tam olarak trafikte ücret karşılığı yolcu taşıyarak, korsan taksicilik yapmaktadır. Taksi ile ortalama 100-150 lira arasında gidilecek bir yolculuk 50-60 lira fiyat verilerek yolculuğun ücreti karşılığında açık bir şekilde beyan edilmesi nedeniyle hatır taşımacılığı olmadığı açıkta ortadadır" ifadelerine yer verdi.

Araçlarda taşıma işine dayanak hiçbir belgenin bulunmadığını da kaydeden Özçelik, dilekçesinin devamında bilirkişi incelemesi talep etti ve uygulamanın verdiği hizmetlere erişim engeli getirilmesi için tedbir kararı alınması gerektiğini söyledi.