27. Golf Mad Golf Turnuvası'nda şampiyon Max Kramer

Antalya'nınSerik ilçesinde düzenlenen 27'nci Golf Mad Golf Turnuvası'nda Alman Max Kramer şampiyon oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 27'nci Golf Mad Golf Turnuvası sona ererken, dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Belek turizm merkezinde bulunan Cullinan Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 23 ülkeden 43'ü profesyonel 172 golfçü mücadele etti. Turnuvada profesyonel golfçü Alman Max Kramer 192 skorla birinci olurken, aynı zamanda 5 bin Euro ödülün de sahibi oldu. İkinciliği 195 skorla İngiliz Simon Dyson, üçüncülüğü 197 skorla Avusturyalı Jurgen Maurer elde etti. Takımlar kategorisinde ise profesyonel golfçü İsveçli Danny Heart'ın takımı ilk sırada yer aldı.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, turizmci Mehmet Aygün, Golf-Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara ve Cullinan Links Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ödül töreninden görüntüler

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Serik - Namık Kemal KILINÇ

2023-12-10 13:18:18