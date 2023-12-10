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        27. Golf Mad Golf Turnuvası'nda şampiyon Max Kramer

        Antalya'nınSerik ilçesinde düzenlenen 27'nci Golf Mad Golf Turnuvası'nda Alman Max Kramer şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:30
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        27. Golf Mad Golf Turnuvası'nda şampiyon Max Kramer
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        Antalya'nınSerik ilçesinde düzenlenen 27'nci Golf Mad Golf Turnuvası'nda Alman Max Kramer şampiyon oldu.

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 27'nci Golf Mad Golf Turnuvası sona ererken, dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Belek turizm merkezinde bulunan Cullinan Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 23 ülkeden 43'ü profesyonel 172 golfçü mücadele etti. Turnuvada profesyonel golfçü Alman Max Kramer 192 skorla birinci olurken, aynı zamanda 5 bin Euro ödülün de sahibi oldu. İkinciliği 195 skorla İngiliz Simon Dyson, üçüncülüğü 197 skorla Avusturyalı Jurgen Maurer elde etti. Takımlar kategorisinde ise profesyonel golfçü İsveçli Danny Heart'ın takımı ilk sırada yer aldı.

        Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, turizmci Mehmet Aygün, Golf-Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara ve Cullinan Links Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık tarafından verildi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 

        - Ödül töreninden görüntüler

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Serik - Namık Kemal KILINÇ

        2023-12-10 13:18:18

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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