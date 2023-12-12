Uyuşturucu baskını yapılan evde güvenlik kameralı önlem ANTALYA'da özel harekat eşliğinde çok sayıda eve uyuşturucu baskını yapıldı. Polisin koçbaşı ile girdiği ancak uyuşturucu maddenin bulunmadığı evin dış cephesine monte edilen ve içerideki monitör ile izlenen 4 güvenlik kamerası ise dikkati çekti.

ANTALYA'da özel harekat eşliğinde çok sayıda eve uyuşturucu baskını yapıldı. Polisin koçbaşı ile girdiği ancak uyuşturucu maddenin bulunmadığı evin dış cephesine monte edilen ve içerideki monitör ile izlenen 4 güvenlik kamerası ise dikkati çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Habipler ile Baraj mahallelerinde uyuşturucu madde imal eden ve satanlara yönelik operasyon düzenledi. Helikopter ile özel harekatçıların katıldığı operasyonda, çok sayıda adrese girildi. Habipler Mahallesi 5726 Sokak'ta bir eve yapılan baskında özel harekat polisleri, kapıyı elektrikli koçbaşıyla açtı. İçeri giren ekipler, kimsenin olmadığı evde detaylı arama yaptı. Çekmecelerde çok sayıda ilaç bulan ekipler, şırınga ve tütün ürünleri ele geçirdi ancak uyuşturucu madde bulunamadı. Evin dış cephesine monte edilen ve içerideki monitör ile izlenen 4 güvenlik kamerası ise dikkati çekti.

4 CEPHEDEN TEDBİR

Birbirine yakın çok sayıda evin 4 cephesini gösteren güvenlik kameraları, incelemeye alındı. Polis, evdeki aramayı bitirdikten sonra bahçede de inceleme yaptı. Burada yakılan ateşin başında iğne ve uyuşturucu madde izleri bulan ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını hırsızlık olaylarına karşı yerleştirdiklerini belirten operasyon yapılan eve komşu olan Harun Vermut, "Bu mahallede türlü yabancı var. Onun için alınmıştır. Bu önlemi bizler de alıyoruz. Ailesinin can güvenliği için yapmıştır. Hırsız var. Köpek bile besliyorum" dedi.

Soruşturma sürüyor.