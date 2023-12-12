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        Yılbaşından sonra e-ticarette kargo iade ücretini tüketici ödeyecek (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:48
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        Yılbaşından sonra e-ticarette kargo iade ücretini tüketici ödeyecek (2)
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        BAKANLIKTAN'ERTELENDİ' AÇIKLAMASI

        Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren kargo iade masraflarının tüketiciler tarafından ödeneceğine yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Mevcut tüketici mevzuatına kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği direktifleri düzenlemelerine ve 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır. Anılan düzenlemelerden, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 4 Kasım 2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelendi."

        Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin uygulanmaya başlanacağı 1 Ocak 2025´e kadar mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında kargo iade bedelini satıcının karşılayacağı ve tüketicilerin iade kargo ücretlerini ödemesinin söz konusu olmayacağı belirtilerek, "Başta e-ticaret olmak üzere, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerden iade kargo ücretini talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2023 yılı için 1371 lira idari para cezası uygulanacak olup, söz konusu ceza tutarı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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