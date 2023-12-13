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        Bahçeli'den milletvekiline hediye klasik otomobil

        KLASİK otomobillere tutkusuyla tanınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:28
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        Bahçeli'den milletvekiline hediye klasik otomobil
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        KLASİK otomobillere tutkusuyla tanınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etti.

        Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve hediye edilen otomobille birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan, paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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