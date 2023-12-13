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        Antalya'da yerleşik yabancı sayısı, 42 bin kişi azaldı

        ANTALYAValisi Hulusi Şahin, "Antalya'da yaşayan yerleşik yabancı sayısı, 125 bin. Bu bir önceki yıla göre, çok ciddi bir azalış da ifade ediyor. 167 binden, 125 bine inmiş durumda. İkamet izni alan, 1'inci sırada Rus uyruklu kişiler var" dedi. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak için geçen temmuz ayında pilot olarak İstanbul'da başlayan ve 30 büyükşehirde kullanılmaya başlanan Göç İdaresi Başkanlığı Mobil Göç Noktası araçlarından 3'ü, Antalya'da da göreve başladı. 2'si kent merkezinde 1'i Alanya'da kalabalık noktalara kurulan araçlarda kimlik tespiti ile yabancı uyruklu kişilerin durumu kontrol ediliyor, işlemleri hızla hallediliyor. Polis ekiplerince araca getirilen yabancı uyruklu kişilerden kimlikleri olmayanlar, 'GöçNet' isimli sistemle parmak izi alınarak durumu sorgulanabiliyor. Oturma izni başka şehirlerde bulunan ve hiç bulunmayan kişiler polis ekiplerince yetkili noktalara sevk ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:50
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        Antalya'da yerleşik yabancı sayısı, 42 bin kişi azaldı
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        ANTALYAValisi Hulusi Şahin, "Antalya'da yaşayan yerleşik yabancı sayısı, 125 bin. Bu bir önceki yıla göre, çok ciddi bir azalış da ifade ediyor. 167 binden, 125 bine inmiş durumda. İkamet izni alan, 1'inci sırada Rus uyruklu kişiler var" dedi. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak için geçen temmuz ayında pilot olarak İstanbul'da başlayan ve 30 büyükşehirde kullanılmaya başlanan Göç İdaresi Başkanlığı Mobil Göç Noktası araçlarından 3'ü, Antalya'da da göreve başladı. 2'si kent merkezinde 1'i Alanya'da kalabalık noktalara kurulan araçlarda kimlik tespiti ile yabancı uyruklu kişilerin durumu kontrol ediliyor, işlemleri hızla hallediliyor. Polis ekiplerince araca getirilen yabancı uyruklu kişilerden kimlikleri olmayanlar, 'GöçNet' isimli sistemle parmak izi alınarak durumu sorgulanabiliyor. Oturma izni başka şehirlerde bulunan ve hiç bulunmayan kişiler polis ekiplerince yetkili noktalara sevk ediliyor.

        'BİZE ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI'

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu Kepez Kent Meydanı'nda kurulan Mobil Göç Noktası'nı ziyaret etti. Vali Şahin, "Bu uygulama Antalya'mızda 1 aydır hizmet veriyor. Mobil Göç Noktaları, bize çok büyük katkı sağladı. Bunların sayısı Türkiye genelinde 100'ün üzerinde. Ancak bu araçların sayıları artacak. Şu anda Antalya'mızda 3 tane var. Yeni mobil göç noktaları da devreye girecek. Hedefimiz turizmimizi, tarımımızı baltalamadan şehrimizde yasa dışı yoldan girip, kalan yabancılara da göz açtırmamak" dedi.

        VALİ ŞAHİN'DEN 'İHBAR EDİN' ÇAĞRISI

        Antalya emniyetinin yaptığı korsan taksi uygulama sayısının tüm Türkiye'nin üzerinde olduğunu belirten Vali Şahin, "Denetim yapıyoruz ihbar konusunda da Antalyalılardan destek istiyoruz. İkamet izni olan ama çalışma izni olmayan yabancıları ihbar etsinler, gereğini yaparız. Bir başka ilde ikameti olan, geçici koruma kapsamında olan kişiler, burada tespit edildiği zaman o kişilere iline dönmesi söyleniyor, dönmezse kamplara gönderiliyor. Bu hususta tavrımız net" diye konuştu.

        'İKAMET İZNİ İLE TİCARET YAPMA HAKKI YOK'

        Yasa dışı ticari faaliyet yürütenlere karşı çok sıkı tedbir aldıklarını söyleyen Vali Şahin, "Antalya'da yaşayan yerleşik yabancı sayısı, 125 bin. Bu bir önceki yıla göre, çok ciddi bir azalış da ifade ediyor. 167 binden, 125 bine inmiş durumda. İkamet izni alan, 1'inci sırada Rus uyruklu kişiler, 2'nci sırada Kazakistan, 3'üncü sırada Ukrayna, 4'üncü sırada Almanya, 5'inci sırada Kırgızistan uyruklu kişiler var. Bunlar yasal olarak ikamet izni almış kişiler. Yasal olarak Antalya'da ikamet izni ile kalan kişilerin herhangi bir ticaret yapma hakkı yoktur. Bunun için Çalışma Bakanlığı'ndan izin almaları gerekiyor. Eğer böyle bir ticari faaliyette bulunuyorlarsa, taksicilik, berberlik yapıyorlarsa, güzellik salonu işletiyorlarsa; bu suçtur. Bunlarla ilgili çok sıkı tedbirler alıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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