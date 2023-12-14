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        Evde yılbaşı kutlamasına 'süslü tarife'

        YILBAŞI kutlamasında tercih edilen yapay çam ağacı ile süs eşyaları ve Noel Baba şapkası, sakalı gibi ev süslerinin maliyeti, geçen yıla göre yüzde 50'den fazla arttı. Yılbaşı ağacının fiyatı, süslemeler de eklendiğinde tercihe göre 1200 lira ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:10
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        Evde yılbaşı kutlamasına 'süslü tarife'
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        YILBAŞI kutlamasında tercih edilen yapay çam ağacı ile süs eşyaları ve Noel Baba şapkası, sakalı gibi ev süslerinin maliyeti, geçen yıla göre yüzde 50'den fazla arttı. Yılbaşı ağacının fiyatı, süslemeler de eklendiğinde tercihe göre 1200 lira ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor.

        Antalya'da, yeni yılı evde kutlayacakların alışveriş telaşı başladı. Ev süslemesi için ilk tercih ise yapay çam ağacı oldu. Yılbaşını evde kutlamak isteyenler, hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile online alışveriş sitelerine yoğun ilgi gösterdi. Yılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

        YILDIZ VE RENKLİ KÜRELERİN SATIŞINDA SON 1 HAFTADA ARTIŞ

        Evde yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi. Mağazalardaki alışverişlerde Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan yıldız, renkli kürelerin satışında son bir haftada artış yaşandı.

        Hediyelik eşya satan Charlotte Öztürk, insanların yılbaşını evde kalabalık kutlamayı planladığını, bunun için hazırlıklara başladıklarını vurguladı. Otel ve restoran işletmelerinin de süsleme için alışveriş yaptığını dile getiren Öztürk, özellikle yabancıların süsleme için hediyelik eşya mağazalarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacının 575 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Öztürk, "180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 1500, 210 santimetre uzunluğundaki ağaçlar 2 bin 250 lira, 3 metre boyundaki 6 bin liradan satılıyor. Tercihe göre 9 bin liraya kadar yükselen yılbaşı ağacı bulunuyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 12'li çan 50 lira, 4'lü melek 75 lira, 4'lü süs çizme 125 lirayken, 6'lı top 55, 6'lı fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 45 lira, LED ışık 100 liradan satılıyor" dedi.

        YILBAŞI AĞACI SÜSLEMENİN MALİYETİ

        Yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatında bu sene geçen yıla göre yüzde 50'den fazla artış olduğunu dile getiren Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 1200 lira ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor. Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler. Yeni yılı evde karşılayacak olanlar, bütçe ve zevklerine göre hazırlığını yapıyor" ifadelerini kullandı.

        NOEL BABA SAKALI VE KOSTÜMÜNE YOĞUN İLGİ

        Charlotte Öztürk, Noel baba kostümü, sakalı ve şapkasının yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Öztürk, "En çok satılan Noel Baba şapkası geçen yıl 15 liraydı. Bu sene ise 60 lira oldu. Çocuklar için Noel Baba kostümleri 375 lira. Büyükler için kostüm fiyatı da arttı. Geçen sene kostüm 350 liraydı, bu sene 650 lira oldu. Noel Baba sakalı en çok satılan ürünlerden. Geçen sene fiyatı 40 liraydı, bu sene 50 liradan satılıyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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