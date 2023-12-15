NATO'nun düzenlediği yarışmayı, Türk fotoğrafçı kazandı

NATO Hava Komutanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden düzenlediği savaş uçaklarının hava fotoğrafı yarışmasını, F-16 fotoğrafı ile Türk fotoğrafçı Cem Doğut kazandı.

NATO Hava Komutanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden savaş uçaklarının fotoğraf çekimine yönelik yarışma düzenlendi. 'Yılın en sevdiğiniz uçak fotoğrafı hangisi' başlıklı savaş uçağı fotoğrafının oylama ile belirlendiği yarışmada, 4 ülkeden fotoğrafçılara ait eserler oylandı. NATO'nun öyküsünü yakalamak ve anlatmak için kendi ulusal ve serbest çalışan fotoğrafçılarından yararlandığını açıkladığı yarışmada, Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut ile hava fotoğrafçıları Christian Schrik, Bartek Bera ve Giovanni Colla yarıştı.

EN ÇOK BEĞENİLEN FOTOĞRAF OLDU

15 Aralık'ta sona eren yarışmada 32 bin 259 oy kullanıldı. Cem Doğut'un Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'larına ait fotoğrafı, yüzde 56,3 oyla en beğenilen fotoğraf oldu. İkinci sırada yüzde 36,6 ile Polonyalı serbest çalışan Bartek Bera tarafından Baltık bölgesinde Fransız Dassault Rafale savaş uçağının yakın görünümlü hava fotoğrafı ikinci oldu. İtalyan Giovanni Colla'nın hava gösterisindeki fotoğrafı, yüzde 4,3 ile üçüncü oldu. Christian Schrik'in Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin F-35'ine ait fotoğrafı, yüzde 2,8 oy oranı ile son sırada yer aldı.

KARGO UÇAĞININ RAMPASINDAN ÇEKİLDİ

NATO'nun yarışmasında birinciliği kazanan fotoğrafın hikayesini anlatan Cem Doğut, fotoğrafı 31 Ekim 2023'te Malbork Polonya'da çektiğini belirterek, "NATO Air Command'ın bir basın faaliyetinde çektim. İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A uçakları Malbork'da NATO Air Policing (Hava Polisliği) görevi icra ediyordu. Etkinlik, bu görevin tanıtımı için yapıldı. Benzer bir görev için Türk Hava Kuvvetleri F-16'ları, şu an Romanya'da bulunmakta. İtalyan F-35'leri ile birlikte ev sahibi Polonya F-16'ları da uçuyordu. Fotoğrafçılar Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait C295 kargo uçağının arka rampasından uçuş esnasında uçakların fotoğraflarını çektik. Birinci seçilen fotoğrafımı da bu esnada çektim" dedi.

13 yıla yakın süredir havacılık ve savaş uçakları fotoğrafları çekimi yaptığını söyleyen Doğut, havacılık fotoğrafçılığının Türkiye'de son yıllarda popüler hale gelen, henüz gelişme aşamasında bir fotoğrafçılık türü olduğunu söyleyerek, "Türk havacılık fotoğrafçılarının dünya çapında işler çıkarabileceğini göstermesi açısından çok kıymetli. Umarım bu sayede bu işin bilinirliği daha da artar ve ülkemizde de bizlere daha fazla imkan verilir" diye konuştu.