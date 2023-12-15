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        Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır da 11 gün sonra hayatını kaybetti

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Reşit Altunçay'ın (19) kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Bahadır Demirdelen (20) de hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:30
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        Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır da 11 gün sonra hayatını kaybetti
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Reşit Altunçay'ın (19) kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Bahadır Demirdelen (20) de hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, 4 Aralık saat 13.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi, Serik- Karadayı yolunda meydana geldi. Reşit Altunçay'ın kullandığı 07 BKK 251 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Altunçay'ın motosikleti refüje çarptı. Reşit Altunçay ile aynı motosikletteki Bahadır Demirdelen savrularak karşı şeride sürüklendi. Bu sırada karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 KL 1408 plakalı kamyon, Reşit Altunçay'ın üzerinden geçti. Reşit Altunçay hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bahadır Demirdelen ise ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        CENAZESİ KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLECEK

        11 gündür hastanede tedavisi süren Bahadır Demirdelen de bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bahadır Demirdelen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Demirdelen'in cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi. Kaza sonrası ifadesi alınan kamyon sürücüsünün serbest kaldığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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