Antalya'da fırtına; uçak seferleri iptal (2)

SONANDA KURTULDU

Meteorolojinin fırtına ve şiddetli yağış uyarısı verdiği Antalya'da bir kişi, saatteki hızı 60 kilometreyi aşan rüzgardan kaynaklı, bir iş yerinin üst katından düşen parçadan son anda kurtuldu. Yaşanan olay, başka iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde ise yağmur nedeniyle bazı yolları su bastı. Araçların sürücüleri, yolda ilerlemekte güçlük çekti.