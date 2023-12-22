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        Kasımda, 67 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

        TÜRKİYE'de 34 yılın en yağışlı, 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı. Sıcaklık ortalaması 12,5 derece ile normallerinin 3,2 derece üzerinde, yağışlar 109,3 milimetre ile normaline göre yüzde 88 fazla ölçüldü. Türkiye'nin 67 merkezinde kasım ayında yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:32 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:35
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        Kasımda, 67 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı
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        TÜRKİYE'de 34 yılın en yağışlı, 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı. Sıcaklık ortalaması 12,5 derece ile normallerinin 3,2 derece üzerinde, yağışlar 109,3 milimetre ile normaline göre yüzde 88 fazla ölçüldü. Türkiye'nin 67 merkezinde kasım ayında yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık gerçekleşti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1991-2020 normalleri kasım ayı ortalama sıcaklığı 9,3 derece olan Türkiye'de 2023 Kasım ayı sıcaklığı 12,5 derece ile normallerinin 3,2 derece üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı Kasım ayı, 2010 Kasım ayı ile son 53 yılın en sıcak kasım ayı olarak kayıtlara geçti. 2023 Kasım ayı maksimum sıcaklıkları kıyı bölgelerde 25-32 derecelik sıcaklık bandına ulaştı. En yüksek sıcaklık ise 32,9 derece ile Salihli'de yaşandı.

        2023 Kasım ayı ortalama minimum sıcaklıkları 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 0,8 derece üzerinde gerçekleşti. En düşük sıcaklık, -15,3 derece ile Erzurum'da ölçüldü. 2023 yılı kasım ayı ortalama minimum sıcaklıkları 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 0,8 derece üzerinde kaydedildi. 2023 Kasım ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 4,1 derece üzerinde yaşandı.

        MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Türkiye'nin birçok yerinde, geçen ay hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Kasım ayında Türkiye'nin 67 merkezinde sıcaklıklar uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlerine ulaştı.

        Kasım ayında 67 yeni ekstrem sıcaklık gerçekleşen bazı merkezler şunlar:

        "Salihli'de uzun yıllar maksimum sıcaklık 3 derece farkla 32,9, Yalova'da 3,1 derece farkla 32,8, Lüleburgaz'da 3,2 derece farkla 31,8, Osmaniye'de 0,7 derece farkla 31,7, Akhisar'da 0,9 derece farkla 31,6, Denizli'de 1,7 derece farkla 31,6, Manisa'da 1,7 derece farkla 31,6, Alanya'da 1,2 derece 31,5, Erdemli'de 0,4 derece farkla 31,4, Selçuk'ta 1,3 derece farkla 31,3, Gönen Balıkesir'de 2,1 derece farkla 31,2, Balıkesir'de 2,2 derece farkla 31,2, Bartın'da 0,6 derece farkla 31,2, Cizre'de 0,7 derece farkla 31,1 derece ölçüldü."

        34 YILIN EN YAĞIŞLI KASIM AYI

        Yağış verilerine göre Türkiye genelinde son 34 yılın en yağışlı kasım ayı gerçekleşti. 1991-2020 kasım ayı normali 58,3 milimetre olan ve 2022 yılı kasım ayında 46,2 milimetre yağış alan Türkiye'de 2023 Kasım ayı yağışı 109,3 milimetre kaydedildi. Yağışlar normaline göre yüzde 88, geçen yıl kasım ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. En fazla yağış 295,5 milimetre ile Zonguldak'ta, en düşük yağış ise 25,7 milimetre ile Iğdır'da ölçüldü. Yağışlar, Kırklareli, İstanbul, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Bartın, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde yer yer normalinin 3 katına varan artışlar gösterdi.

        EN FAZLA YAĞIŞ ZONGULDAK'TA

        Antalya'nın batısı, Burdur, Niğde, Karaman, Ordu, Hatay ve Iğdır çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 40'a varan azalma kaydedildi. İl geneli en fazla yağış 295,5 milimetre ile Zonguldak'ta meydana gelirken, en az yağış alan il ise 25,7 milimetre ile Iğdır oldu. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Bingöl, Zonguldak, Bursa, Bolu, Düzce, Bartın, Tunceli, Sakarya, Diyarbakır illerinde son 63 yılın en yüksek kasım ayı yağışı gerçekleşti. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 21 ile Ordu'da meydana geldi.

        KASIM AYINDA ORTALAMA 12,7 YAĞIŞLI GÜN

        Yağışlı gün sayısı verilerine göre Türkiye genelinde kasım ayında ortalama 12,7 yağışlı gün gerçekleşti. 1991-2020 normali 8,4 gün olan Türkiye'de, yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ege Bölgesi'nin orta ve kuzey kesimleri ile Antalya ve Kahramanmaraş çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Adana ve Mersin çevrelerinde ise yer yer 5 günün altına düştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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