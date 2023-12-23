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        İmzalı forma pazarı çıldırdı

        FUTBOLDA dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet, pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi alışveriş sitelerinde kullanıcılar tarafından satışa sunulan formaların fiyatına da yansıdı. En pahalı formalar, futbolcuların imzasının yer aldığı Fenerbahçe ve Galatasaray formaları oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:25
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        İmzalı forma pazarı çıldırdı
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        FUTBOLDA dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet, pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi alışveriş sitelerinde kullanıcılar tarafından satışa sunulan formaların fiyatına da yansıdı. En pahalı formalar, futbolcuların imzasının yer aldığı Fenerbahçe ve Galatasaray formaları oldu.

        Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde geçen yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internetten satışı, ilgi görüyor. Bir internet sitesinde 'forma' başlığı altında satışa sunulan ilanlarda formaların fiyatı, 240 milyon liraya kadar yükseliyor. Alışveriş sitesi kullanıcılarının, taraftarı olduğu takımda o dönem futbolcudan hediye aldığı ya da maçtan sonra imzasını attırdığı formaların satışı için verilen ilan sayısı 4 bin 375'e ulaştı. Genellikle koleksiyonerlerin satın aldığı ve o dönem takımdaki tüm futbolcuların imzası yer alan ya da maçtan sonra futbolcunun imza atarak hediye ettiği formalara yönelik ilanlardan en pahalı olanlar, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları oldu.

        SZYMANSKI'NİN FORMASI 240 MİLYON TL

        İlanlarda Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'nin forması 240 milyon liraya satışa sunuldu. Hediye gelen formasını sattığını belirten bir kullanıcı ise 2002'de Galatasaray'da forma giyen futbolcuların imzasının yer aldığı formaya 20 milyon lira talep etti. En pahalı ilanlarda 3'üncü sırada yer alan online alışveriş sitesi kullanıcısı, 6 Nisan 2014'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta futbolculara imzalattığı sarı kırmızılı forma için 15 milyon lira istedi. Kullanıcının ilanının açıklama bölümüne yazdığı 'Fiyatı hakkında saçma mesaj atanlar ve teklif verenler, bu futbolcuları bulun ve imza attırın. Daha sonra istediğiniz fiyata siz satın' notu dikkati çekti. Bir kullanıcı Beşiktaş'ın kuruluşunun 100'üncü yılındaki forması için 11 milyon lira, diğeri Fenerbahçe'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Alex'in giydiği forma için 2 milyon 500 bin lira talep etti. İlanlar arasında 11 Ocak 2022'de trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe karşılaşmasında oynayan Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forması ise 5 milyon liraya satışa sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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