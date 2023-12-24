Antalya Valisi Şahin'den turizm değerlendirmesi: 15 milyon 200 bini geçtik
ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, kentte 15 milyon 200 bin turist sayısının geçildiğini belirterek, "Bu, Antalya Havalimanı verilerine göre bir sayı. Bunun üzerine diğerlerini de eklemek lazım. 2019 yılı verilerini yüzde 5 oranında geçtik" dedi.
ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, kentte 15 milyon 200 bin turist sayısının geçildiğini belirterek, "Bu, Antalya Havalimanı verilerine göre bir sayı. Bunun üzerine diğerlerini de eklemek lazım. 2019 yılı verilerini yüzde 5 oranında geçtik" dedi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Demirören Haber Ajansı'na
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