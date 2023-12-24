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        Antalya Valisi Şahin'den turizm değerlendirmesi: 15 milyon 200 bini geçtik

        ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, kentte 15 milyon 200 bin turist sayısının geçildiğini belirterek, "Bu, Antalya Havalimanı verilerine göre bir sayı. Bunun üzerine diğerlerini de eklemek lazım. 2019 yılı verilerini yüzde 5 oranında geçtik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:15
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        Antalya Valisi Şahin'den turizm değerlendirmesi: 15 milyon 200 bini geçtik
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        ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, kentte 15 milyon 200 bin turist sayısının geçildiğini belirterek, "Bu, Antalya Havalimanı verilerine göre bir sayı. Bunun üzerine diğerlerini de eklemek lazım. 2019 yılı verilerini yüzde 5 oranında geçtik" dedi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Demirören Haber Ajansı'na

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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