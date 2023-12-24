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        Şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşımlara soruşturma (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:20
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        Şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşımlara soruşturma (3)
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        HAKARETİÇERİKLİ PAYLAŞIMA GÖZALTI

        Antalya'da sosyal medya sitesinde şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K., gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformu üzerinden 'Atatürk'e, şehitlerimize ve vatanımıza' hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bahse konu sosyal medya hesabı incelendiğinde kullanıcının O.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek ikametinde yakalanmıştır. Yapılan ikamet aramasında 2 adet havalı diye tabir edilen uzun namlu tüfek, 2 adet havalı diye tabir edilen tabanca ve 2 adet şarjör, 6 adet kasatura bıçak ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında '5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, TCK 216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, TCK 213 Halk Arasında Endişe Korku ve Panik Yaratmak, TCK 301 Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından tahkikata başlanmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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