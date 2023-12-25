Alanyaspor - Samsunspor: 3-1

STAT:Alanya Oba

HAKEMLER: Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 89 Augusto), Lima, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 77 Fatih Aksoy), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 89 Eduardo), Novais (Dk. 89 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 90+4 Furkan Bayır), Efecan Karaca

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Dimata), Satka, Alim Öztürk (Dk. 46 Drongelen), Soner Gönül (Dk. 46 Enes Albak), Bennasser, Tait (Dk. 70 Fofana), Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 70 Ercan Kara), Mouandilmadji

GOLLER: Dk. 14 Yusuf Özdemir, Dk. 27 Oğuz Aydın, Dk. 90+3 Janvier (Alanyaspor) - Dk. 86 Mouandilmadji (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Soner Gönül, Bennasser, Ntcham, Fofana (Samsunspor) - Richard (Alanyaspor)

Süper Lig´in 18´inci haftasında Alanyaspor, sahasında Samsunspor´u ağırladı. Mücadele 3-1 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

3´üncü dakikada Samsunspor'un sol taraftan gerçekleşen atağında Emre Kılınç´ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

14´üncü dakikada Alanyaspor´un sağ kanat atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girerek çevirdiği pasta arka direkte topla buluşan Yusuf Özdemir filelere havalandırdı: 1-0.

27´nci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın meşin yuvarlağını ağlara buluşturdu: 2-0.

42´nci dakikada Alanyaspor´dan Efecan Karaca'nın sağ kanattan gönderdiği pasta savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir topla buluştu. Yusuf Özdemir´in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor´un 2-0´lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

59´uncu dakikada Samsunspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Moundilmadji'nin kafa vuruşu az farkla direk dibinden auta çıktı.

67´nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Novais'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

86´ncı dakikada Samsunspor´un sol kanattan geliştirdiği atakta Holse'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.

90+3´üncü dakikada Alanyaspor savunmadan Aliti'nin attığı uzun pasta topla buluşan Janvier süratle topu taşıdı. Janvier´in ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1

Mücadele 3-1 Alanyaspor´un galibiyetiyle tamamlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Alanya - Alkın BİRİCİK

2023-12-25 19:11:34

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