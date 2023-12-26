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        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm

        ANTALYASPOR'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş (23), ilk duruşmadaki savunmasında, "Alkolün etkisiyle kontrolümü kaybettim ve kaza meydana gelmiş" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:15
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        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm
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        ANTALYASPOR'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş (23), ilk duruşmadaki savunmasında, "Alkolün etkisiyle kontrolümü kaybettim ve kaza meydana gelmiş" dedi.

        Antalya'da 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi. Tutuklanan sürücü Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Karakaş'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

        SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

        İlk duruşmaya sanık Ferhat Karakaş'ın yanı sıra, Naldo Pereira, eşi Juliana Tilatti, kayınvalidesi Alexandra Nardy, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Çetin ile taraf avukatları katıldı. Hakim karşısında ilk savunmasını yapan Ferhat Karakaş, olay günü oturduğu binanın yanında arkadaşlarıyla alkol aldığını anlattı. Karakaş, "Daha sonra bir arkadaşın saatiyle ilgili sorunu çözmek için şehre gittim. Alkolün etkisiyle kontrolümü kaybettim ve kaza meydana gelmiş. Ben tam olarak çarpmayı göremedim çünkü aniden frene bastım. Kafam direksiyona çarptı. Daha sonra küçük çocuk Davi'yi kaldırımda gördüm. Ben seyir halinde iken 'dur' levhasını fark etmedim, görmedim. Geceden uyumamıştım. Daha sonra alkol aldım. Uyuyamadığım için baş ağrısı da vardı. Araç kullanmaya başladığımda bir sorun yoktu. Sonrasında alkolün etkisi bende belirgin hale geldi. Ancak araçla seyrim sırasında genel olarak iyiydim. Kaza öncesinde bir anda kontrolümü kaybettim. İddianamede kazanın saati 10.45 olarak belirtilmektedir. Benim alkol almam ile kazanın meydana gelmesi arasında yaklaşık 1,5 saatlik zaman vardır" dedi.

        DURUŞMA SALONUNDA FENALAŞTI

        Tercüman eşliğinde Naldo Pereira, eşi Juliana Tilatti, kayınvalidesi Alexandra Nardy'nin ifadesi alındı. Alexandra Nardy, "Olayın oluş şeklini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim" dedi. İfadesi ağlayarak tamamlayan Nardy rahatsızlanması üzerine salondan ayrılmak için izin istedi. Nardy, ardından duruşma salonunda çıktı. 

        GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

        Naldo Pereira, olayı görmediğini belirterek, "Oğlum ve kayınpederim vefat etmiştir. Olay sebebiyle şikayetçiyim" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Juliana Tilatti, "Olayda oğlum ve babam vefat etmiştir. Olay sebebiyle şikayetçiyim" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti sanık Karakaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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