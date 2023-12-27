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        3 aydır kayıp Kırgız kadının cesedi arazide gömülü bulundu; 1 tutuklama

        ANTALYA'da 3 aydır kayıp olarak aranan Kırgız Damira Kozhogulova'nın cansız bedeni, Serik ilçesindeki arazide toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 21:09 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:09
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        3 aydır kayıp Kırgız kadının cesedi arazide gömülü bulundu; 1 tutuklama
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        ANTALYA'da 3 aydır kayıp olarak aranan Kırgız Damira Kozhogulova'nın cansız bedeni, Serik ilçesindeki arazide toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

        Kırgızistan'dan bir süre önce Antalya'ya gelen Damira Kozhogulova'ya ulaşamayan yakınları, 25 Eylül'de güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Cinayet Büro ekipleri, Kozhogulova´nın bulunması için çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kırgız kadının cep telefonunun en son sinyal verdiği adresi belirledi. Cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri takibe aldı.

        POLİS, TELEFON GÖRÜŞMELERİ VE HTS KAYITLARINI İNCELEDİ

        Yürütülen çalışmalar kapsamında Damira Kozhogulova'nın telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, Kırgız kadının son olarak M.Y. ile görüştüğünü, ardından da M.Y.´nin tanıştırdığı E.B.´nin Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi´ndeki evine gittiğini tespit etti. Polis ekipleri M.Y. ve E.B.´yi operasyonla gözaltına aldı.

        CESEDİ BULUNDU

        Polis merkezinde sorguya alınan E.B., Damira Kozhogulova ile alkol aldıklarını, sabah kalktığında ise kadını yatakta hareketsiz bulduğunu iddia etti. Damira Kozhogulova'nın öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını öne süren E.B., daha sonra kadının cesedini evinin yakınındaki araziye gömdüğünü anlattı. E.B.´nin yer göstermesi sonucu polis nezaretinde yapılan kazıda Damira Kozhogulova'nın cansız bedeni bulundu. Damira Kozhogulova'nın cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu.

        BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

        Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 2 erkek şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B. tutuklanırken, M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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