Skuterler Antalya´da da sabırları taşırdı ANTALYA'da usulsüz kullanılan, kazalara sebep olan skuterlerle ilgili valilik harekete geçti. Vali Hulusi Şahin, "Bu usulsüz kullanıma asla müsaade etmeyeceğiz. Usulüne uygun olmayan, protokolüne uygun olmayacak sayıda, fazlaca konuşlandırmış şirketler var. Bunlara tahammül etmeyeceğiz. Cezai işlemleri en sert şekilde yapacağız. Bu işi zapturapt altına alacağız" dedi.

ANTALYA'da usulsüz kullanılan, kazalara sebep olan skuterlerle ilgili valilik harekete geçti. Vali Hulusi Şahin, "Bu usulsüz kullanıma asla müsaade etmeyeceğiz. Usulüne uygun olmayan, protokolüne uygun olmayacak sayıda, fazlaca konuşlandırmış şirketler var. Bunlara tahammül etmeyeceğiz. Cezai işlemleri en sert şekilde yapacağız. Bu işi zapturapt altına alacağız" dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da elektrikli skuterler ulaşımda yoğunlukla kullanılıyor. Kent içinde çoğunlukla gençler tarafından tercih edilen skuterler, zaman zaman trafik kazalarına da neden oluyor. Ölümlü ve yaralamalı kazaların birçoğunun skuterlerin kullanılmaması gereken yollarda seyir halinde olmasından kaynaklandığı görüldü. Gençler, tek kişi skuterleri 2 ya da 3 kişi binerek kullanıyor ve tespiti halinde polis tarafından ceza yazılıyor. Kentte farklı şirketler tarafından yüzlerce skuter kullanıma sunulmuş durumda. Uygulama üzerinden kilidi açılan bu araçlar, kullanılan süreye göre ücretlendiriliyor. Ana arterlerde, bulvarlarda, kaldırımda sürülmesi yasak olan skuterler, kullanıcılarının gelişigüzel park etmesi sonucu hem görüntü kirliliği hem de trafik ve yaya açısından sorun oluşturuyor. Kaldırımda yürüyen yayalar da yanlarından geçen skuterler nedeniyle zaman zaman kaza yaşıyor. Elektrikli skuterlerden en çok taksici esnafı şikayeti. Taksici esnafı sürekli kaza riskinden ve kazançlarının düşmesinden dert yanıyor.

'BUNLARA TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ'

Antalya Valisi Hulusi Şahin, skuterlerle özel bir çalışma yaptıklarını söyledi. Demirören Haber Ajansı'na