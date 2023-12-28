Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren: Yıldız oyuncuları satmak gibi düşüncemiz yok

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un basın sözcüsü Alkan Evren, transfer teklifleri gelen yıldız oyuncularını devre arasında satmayı düşünmediklerini söyledi.

Süper Lig'in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puanla 8'inci sırada tamamlayan Antalyaspor'un basın sözcüsü Alkan Evren açıklamalarda bulundu. Evren, teknik heyetin raporu doğrultusunda ara transferde kadroya 3 oyuncu dahil edeceklerini, yıldız oyuncularını devre arasında kesinlikle satmayacaklarını ifade etti.

Ligin ilk yarısını iyi pozisyonda tamamladıklarını ifade eden Alkan Evren, "Tabii ufak futbol kazalarımız oldu. Adana'da Adana Demirspor maçında yaşadığımız yenilgi bir kazaydı. Keza kendi sahamızda da bazı yaşadığımız puan kayıpları oldu ama Allah'a şükür ilk yarıyı iyi bir noktada tamamladığımızı düşünüyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ İLK 7 TAKIM İÇİNDE YER ALMAK"

Hedeflerinin sezon sonunda ilk 7 takım içinde olmak olduğunu belirten Evren, "Yine Türkiye Kupası'nda iddiamız var. Türkiye Kupası'nı da şehrimize kazandırmak için bütün futbolcularımızla elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"3 OYUNCU TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

Teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladıklarına vurgu yapan Alkan Evren, 3 bölgeye transfer yapacaklarını söyledi. Evren, "Teknik heyetin raporları bize ulaştı ve beraber çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz genç Türk oyuncuları olacak. Aramızdan ayrılacak 1-2 oyuncu da olacak. Hocamız Nuri Şahin'in sağ açık pozisyonu için talebi oldu. Sağ açık, stoper ve sol bek transferi gibi düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

"YAŞANAN ŞİDDETİ KINADIK"

Türk futbolunda son zamanlarda yaşanan şiddet ve olaylarla ilgili de açıklamada bulunan Evren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef yaşanan olaylar kabul edilemez ve zaten biz de kınadık. Fakat Türkiye'de çok farklı gündemler var. 12 şehidimiz var, onları rahmetle anıyorum. Çok daha büyük sorunlarımız var. Tabii ki ülke futbolunun büyük sıkıntıları var ama bazı şeylerde gündem yaratılmak için açıkçası üzerine gidiliyor diye düşünüyoruz."

"DEVRE ARASINDA YILDIZ OYUNCU SATMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Bu sezon devre arasında teklif gelen oyuncularını göndermeyi düşünmediklerini belirten Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren, "Devre arasında herhangi bir oyuncu göndermeyi düşünmüyoruz. Çünkü bizim de hedeflerimiz var. Bu doğrultuda sezon sonuna kadar takımdaki yıldız oyuncularımızı elimizde tutacağız. Yıldız oyuncularımıza teklifler var. Fakat bunlarla ilgili düşüncemiz sezon sonuna kadar takımda kalmaları yönünde. Sezon sonuna kadar yıldız oyuncularımızı satma düşüncemiz yok" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Adem AKALAN

2023-12-28 11:33:40