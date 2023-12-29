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        Misinaya takılan caretta caretta kurtarıldı

        ANTALYA'nınKaş Yat Limanı'nda misinaya dolanmış caretta caretta türü kaplumbağa, kurtarılıp, denize bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:40
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        Misinaya takılan caretta caretta kurtarıldı
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        ANTALYA'nınKaş Yat Limanı'nda misinaya dolanmış caretta caretta türü kaplumbağa, kurtarılıp, denize bırakıldı.

        Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) Antalya'nın Kaş ilçesindeki yat limanından su yüzeyine çıkamayan bir deniz kaplumbağası ihbarı geldi. İhbar üzerine Kaş Kolluk Destek Tim Komutanlığı, Dalış Eğitmeni Oray Ercan ve DEKAMER gönüllüsü Özcan Keçeli, deniz kaplumbağasını kontrole gitti. Ekiptekiler, misinaya dolanmış ve su yüzeyine çıkamaz halde buldukları caretta caretta türü deniz kaplumbağasını kurtararak tekrar denize bıraktı. DEKAMER'den yapılan açıklamada, olta takımına takılmanın deniz kaplumbağalarına yönelik tehditlerden biri olduğuna dikkat çekilerek, şu uyarı yapıldı: 

        "Misinalar deniz kaplumbağalarının üyelerine dolanarak uzuv kaybına, yutmaları halinde de boğularak ölmelerine neden olmaktadır. Bu gibi durumlara tanık olan kişilerin duyarlılığı deniz kaplumbağalarının hayatı için oldukça önem taşır. Müdahale edilemeyecek bir durumla karşılaşırsanız merkezimizi arayabilirsiniz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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