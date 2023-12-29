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        Antalyaspor, Nuri Şahin´e veda etti

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, takımdan ayrılarak Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin'e veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:44 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:45
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        Antalyaspor, Nuri Şahin´e veda etti
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, takımdan ayrılarak Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin'e veda mesajı yayımladı.

        Teknik direktör Ersun Yanal'ın 2021 yılında takımdan ayrılmasının ardından Antalyaspor'u çalıştırmaya başlayan Nuri Şahin, takımdan ayrılarak hayali olan ve uzun dönem formasını giydiği Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Borussia Dortmund'a 4,5 yıllık imza atan Şahin, bugün akşam saatlerinde antrenmana katılarak takımla vedalaştı. Antalyaspor kulübü 817 gün takımın futbol sorumluluğunu üstlenen Şahin´e videolu veda mesajı yayımladı.

        ŞAHİN: DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE ANTALYASPOR VE ANTALYA OLMADAN GİDEMEZDİM

        Antalyaspor'un kendisine inanılmaz bir değer kattığını ifade eden Nuri Şahin, "Bana inanılmaz bir şans verdi. Bugün belki dünyanın en büyük kulüplerinden birine gidiyorum ama bunu Antalyaspor ve Antalya olmadan yapamazdım. O yüzden sizden tek isteğim Antalyaspor´a sahip çıkmanız. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizden bunu istiyorum. Yolunuz açık olsun. Benim sizde hakkım varsa sonuna kadar helal, sonuna kadar helal. Hakkınızı helal edin, hepinizi çok seviyorum. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

        Videonun sonunda ise, "Kırmızı beyaz armamıza büyük fedakarlık ve özveriyle hizmet ettiğin için sonsuz teşekkürler. Nuri Şahin yolun açık olsun" ifadelerine yer verildi.

        ADANA DEMİRSPOR MAÇIYLA GELDİ ADANA DEMİRSPOR MAÇIYLA GİTTİ

        Nuri Şahin, Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak 2021-2022 sezonunun 8'inci haftasında deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi bırakmasıyla geldi. Şahin, bu sezonun ilk yarısının son maçı olan ve yine deplasmanda 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından görevinden ayrıldı. 

        817 GÜNDE 92 MAÇTA GÖREV ALDI

        2021-22 sezonunda göreve gelen Nuri Şahin, Antalyaspor ile 92 maçta sahada görev aldı. Şahin bu maçlarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 31 mağlubiyet elde etti. Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ligde ise 17 maça çıkan kırmızı-beyazlılar; bu maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, Türkiye Kupası'nda oynanan 2 maçtan ise galibiyetle ayrıldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Nuri Şahin detayları

        -Nuri Şahin konuşması

        -Genel detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

        2023-12-29 22:43:37

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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