Yılbaşı sofrası en az 1000 lira YILBAŞINI ailesi ve yakınlarıyla kutlamak isteyenlerce evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası', sonrasında televizyon karşısında kuruyemiş ile meyve atıştırmalığı için en az 1000 lira harcaması gerekiyor.

YILBAŞINI ailesi ve yakınlarıyla kutlamak isteyenlerce evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası', sonrasında televizyon karşısında kuruyemiş ile meyve atıştırmalığı için en az 1000 lira harcaması gerekiyor.

Yeni yıla evde 'Merhaba' diyeceklerin alışveriş telaşı başladı. Yılbaşını akşam evde aile arasında kutlayacaklar, sayılı saatler kala hazırlıklara hız verdi. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve düşük fiyatlı bir tatlı ile meşrubattan oluşan 'yeni yıl sofrası' için yaklaşık 500 lira harcaması gerekiyor. Yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve, maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram kabak çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 200 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 350 liraya çıkıyor. 1'er kilogram ayva, elma, armut, nar, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda en az 150 lira harcama gerekiyor. Evdeki eğlenceye kivi, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet yukarı çıkıyor.

AİLE SOFRASININ VAZGEÇİLMEZİ

Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları, kestane 200, ay çekirdeği 120, kabak çekirdeği 280, mısır kavurga 120, fıstık 150, Antep fıstığı 550, fındık 350, leblebi 120, badem 350, kaju 350, ceviz içi 300 lira. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları ise portakal 15, mandalina 15, ayva 25, elma 25, çilek 70, armut 25, muz 30, ananas 80, nar 30, kivi 60 lira.

BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 1000 İLA 2 BİN 500 LİRA

Yeni yılı evinde kutlayacak ailenin yaklaşık 1000 lira harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Pazarda kuruyemiş tezgahı bulunan Engin Sarı, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yeni yılı ailesiyle evde karşılamak isteyenlerin kuruyemiş tüketimine önem verdiğini vurgulayan Sarı, "İnsanlar bütçelerine göre alışveriş yapıyor. Genelde 'kokteyl' diye bilinen karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı" dedi.