(Son Dakika) Antalyaspor, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Nuri Şahin'in ayrılığından sonra teknik adam arayışları yapılan Antalyaspor'da Sergen Yalçın'da karar kılındı. Yalçın ile prensipte anlaşılırken, İstanbul'da yarın detaylar için son bir görüşme yapılacak ve imza töreni ilerleyen günlerde Antalya'da gerçekleşecek. Segen Yalçın sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Adem AKALAN

2023-12-31 18:01:44