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        Antalya´da gelenek bozulmadı, yeni yılı denizde karşıladılar

         ANTALYA´dayaz kış denize girenler grubu 2024 yılını Konyaaltı Sahili´nde denize girerek karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:55 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:00
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        Antalya´da gelenek bozulmadı, yeni yılı denizde karşıladılar
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         ANTALYA´dayaz kış denize girenler grubu 2024 yılını Konyaaltı Sahili´nde denize girerek karşıladı.

        Antalya´da kendilerini `yaz kış denize girenler grubu´ olarak tanımlayan, aralarında doktor ve avukatların da olduğu bir grup vatandaş, yeni yıla denizde girme geleneğini bozmadı. 2024´ü Konyaaltı Sahili´nde karşılayan yaklaşık 20 kişi, sahilde ateş yakıp bir süre sohbet etti. Yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini de açan grup, yeni yıla saniyeleri 10´dan geriye sayıp denize koştu. Bir süre denizde yüzen grup üyeleri daha sonra yanan ateşte ısındı. 

        Denize girenlerden Abdullah Kürk, "Deniz havadan sıcak. Yaz kış denize girdiğimiz için soğuğu hissetmiyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu. Bir başka grup üyesi Nail Avcı da her yıl yeni yılı denizde karşıladıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

        Konyaaltı Sahili´nde bir araya gelen vatandaşlar da yeni yılı sahilde karşıladı. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen bazı vatandaşlar, yeni yılda sağlık ve mutluluk dileyerek dilek feneri uçurdu.

        Diğer yandan kent genelinde 8 bin 500 personelden oluşan emniyet ve jandarma ekipleri farklı noktalarda uygulama yaptı. Antalya Valisi Hulusi Şahin de yeni yılın ilk dakikalarına kadar kentteki uygulama noktaları, görevi başındaki kamu çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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