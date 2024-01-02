Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin Antalya eğitimleri başlıyor 

        Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi´nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin 2024 yılı ilk eğitimi Antalya´da gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve iş birliğiyle 17 Ocak´ta başlayacak.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin Antalya eğitimleri başlıyor 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi´nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin 2024 yılı ilk eğitimi Antalya´da gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve iş birliğiyle 17 Ocak´ta başlayacak.  

        17 Ocak - 14 Şubat 2024 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´ne katılmak isteyen Antalyalı kadın girişimcilerin 14 Ocak´a kadar `garantibbvakadingirisimci´ internet adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu´nda fiziki ortamda ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak. 

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Antalya - DHA

        2024-01-02 11:15:37

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Sahte hesabı askıya alındı
        Sahte hesabı askıya alındı
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Benzer Haberler

        Çiçek sektörünün 2024 hedefi 180 milyon dolar ihracat
        Çiçek sektörünün 2024 hedefi 180 milyon dolar ihracat
        Serik'teki gıda ve yem denetimlerinde para cezası uygulandı
        Serik'teki gıda ve yem denetimlerinde para cezası uygulandı
        6 bin 47 internet sayfasına dijital dolandırıcılık işlemi
        6 bin 47 internet sayfasına dijital dolandırıcılık işlemi
        Antalya'da falezlerden düşen 2 genç öldü
        Antalya'da falezlerden düşen 2 genç öldü
        Eşiyle tartışıp, boş otomobili uçuruma itti
        Eşiyle tartışıp, boş otomobili uçuruma itti
        Alanya'da eşiyle tartışan kişinin uçuruma yuvarladığı otomobili kullanılama...
        Alanya'da eşiyle tartışan kişinin uçuruma yuvarladığı otomobili kullanılama...