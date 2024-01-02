Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin Antalya eğitimleri başlıyor Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi´nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin 2024 yılı ilk eğitimi Antalya´da gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve iş birliğiyle 17 Ocak´ta başlayacak.

Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi´nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin 2024 yılı ilk eğitimi Antalya´da gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve iş birliğiyle 17 Ocak´ta başlayacak.

17 Ocak - 14 Şubat 2024 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´ne katılmak isteyen Antalyalı kadın girişimcilerin 14 Ocak´a kadar `garantibbvakadingirisimci´ internet adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu´nda fiziki ortamda ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Antalya - DHA

2024-01-02 11:15:37