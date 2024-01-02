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        Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Antalya'ya geldi

        Antalyaspor'da Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük için anlaşılan Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:10
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        Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Antalya'ya geldi
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        Antalyaspor'da Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük için anlaşılan Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi.

        Antalyaspor'da 'Çocukluk hayalim' diyerek Alman ekibi Borussia Dortmund'dan teklif alarak yardımcı antrenör olarak giden Nuri Şahin'in yerine anlaşılan teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi. Yalçın'ı, havalimanında kulüp başkanı Sinan Boztepe, Basın Sözcüsü Alkan Evren ile yöneticiler karşıladı. Antalya Havalimanı CIP çıkışında taraftarlar tarafından karşılanan Yalçın'a çiçek takdim edilirken, boynuna atkı takıldı. Yalçın, bir taraftarın "Aramıza hoş geldiniz. İnşallah Avrupa'ya gideriz. Taraftarlar çok heyecanlı, güzel bir hava getirdiniz" sözlerine, "İnşallah ve teşekkür ederim" karşılığını verdi.

        Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için saat 14.30'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Havalimanı taraftarlar detay

        -Sergen Yalçın detay

        -Sergen Yalçın'ın çıkışı detay

        -Sergen Yalçın'ın aracına binmesi detay

        -Genel detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Adem AKALAN

        2024-01-02 13:09:18

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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