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        Antalyaspor´da Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı

        Antalyaspor´da Nuri Şahin´den boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçen Sergen Yalçın takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 20:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:35
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        Antalyaspor´da Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı
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        Antalyaspor´da Nuri Şahin´den boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçen Sergen Yalçın takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

        Süper Lig´de oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puan toplayan Antalyaspor´da sezon sonuna kadar anlaşılan Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman koşuyla başlarken, ısınma hareketleri ile devam etti. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularıyla bol bol sohbet ettiği görülürken, antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan antrenmanı kulüp başkanı Sinan Boztepe, basın sözcüsü Alkan Evren ve bazı yöneticiler de izledi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Sergen Yalçın´ın oyuncular ile tokalaşması

        - Takım fotoğrafından detaylar

        - Sergen Yalçın´dan detaylar

        - Antrenmandan detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Adem AKALAN

        2024-01-02 20:30:35

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