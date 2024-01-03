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        Kendisi 46, kalbi 19 yaşında

        ISPARTA'da kalp yetmezliği hastası Tevfik Serdar Demirtürk (46), 6 kez kalp nakli için çağrıldı, fakat uyumsuz doku nedeniyle nakil yapılamadı. 7'nci kez telefonu çalan Demirtürk'e, dokusunun uyuştuğu, beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin kalbi nakledildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:15
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        Kendisi 46, kalbi 19 yaşında
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        ISPARTA'da kalp yetmezliği hastası Tevfik Serdar Demirtürk (46), 6 kez kalp nakli için çağrıldı, fakat uyumsuz doku nedeniyle nakil yapılamadı. 7'nci kez telefonu çalan Demirtürk'e, dokusunun uyuştuğu, beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin kalbi nakledildi.

        Isparta'da evli ve 2 çocuk babası Tevfik Serdar Demirtürk, 2005 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında baypas oldu. 2011'de geçirdiği kalp spazmı sonrası kalp yetmezliği teşhisi koyulan Demirtürk, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kalp nakil sırasına girdi. Organ bulunması üzerine 6 kez hastaneye çağrılan Demirtürk'e, doku uyumsuzluğu nedeniyle nakil yapılamadı.

        Geçen yıl 7 Aralık sabahı, Akdeniz Üniversitesi Kalp Koordinatörlüğü'nden gelen telefonla Antalya'ya gelen Tevfik Serdar Demirtürk'e, beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın kalbi uyumlu çıktı. AÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından kalp nakli yapılan Demirtürk, sağlığına kavuştu.

        12 YILDIR SIRADA BEKLİYORDU

        Tevfik Serdar Demirtürk, 12 yıldır kalp nakli için sırada beklediğini anlattı. 2005'ten beri kalp hastası olduğunu, 7 Aralık'ta AÜ Hastanesi'nde kalp nakli olduğunu aktaran Demirtürk, bağışta bulunan aileye teşekkür ederek, kendisine ve çocuklarına umut olduklarını vurguladı. Kalp nakli beklediği sürede yaşadıklarını anlatan Demirtürk, "Çok yavaş hareket ediyordum. Her şeye dikkat etmek zorundaydım. İlaçlarımı aksatmamaya çalışıyordum. Kesinlikle koşamıyor, hızlı hareket edemiyordum. Merdiven çıkmakta zorluk çekiyordum. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak" dedi.

        SON ANDA GELEN UMUT

        7 Aralık sabahı işe gideceği zaman, nakil olabileceği haberini aldığını belirten Tevfik Serdar Demirtürk, "Saat 06.30'da Akdeniz Üniversitesi'nden kalp koordinatörümüz aradı. Kalp nakli çıktığını söylediler. 'Gelebilir misin?' dediler. Eşimle konuştum. Aslında umutsuz olarak geldim. Eşimi getirmeden tek başıma geldim. Daha önce 6 defa nakil için çağrıldım ama uymamıştı. 'Yine uymaz' diye düşündüm. Hocalarımız en küçük detaya bakıyor. Dişindeki çürüğe dahi dikkat ediyorlar. Umutsuz geldim ama şükürler olsun kalp uydu bana. İnşallah bundan sonra daha iyi olurum" diye konuştu.

        ÇOCUKLARINA KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

        Nakil sonrası kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Demirtürk, çocuklarına kavuşacağı günü beklediğini belirterek, "Günden güne daha iyi oluyorum. En azından bundan sonra daha fazla yüzebileceğim. Çocuklarımla belki top oynayabileceğim. Ailem ve çocuklarımla beraber mutlu, huzurlu bir yaşam hayal ediyorum" dedi.

        Organ bağışı çağrısında bulunan Tevfik Serdar Demirtürk, "Ailem, eşim ve ben, organ bağışı konusunda birbirimizle konuştuk. Organlarımızı bağışlayacağız. Herkesin de bağışlamasını istiyorum. Çünkü bir organ birçok kişiye umut olabiliyor. Herkes bağış yapsın" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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