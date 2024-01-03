Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kırmızı bültenle aranan Hollandalı, Alanya'da yakalandı

        INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T., Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı bültenle aranan Hollandalı, Alanya'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T., Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

        Hollanda adli makamları tarafından 'Kara para aklama', 'Sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Alanya'da yakalandı. H.T. işlemleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Konuyla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden temizlemeye, aranan şahısları yakalayıp, adalete teslim etmekte kararlıyız. Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden devam edecektir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Park halindeki TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü
        Park halindeki TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü
        Antalya'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1...
        Antalya'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1...
        Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi Alanya'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi Alanya'da yakalandı
        Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
        Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
        Mircea Lucescu, Fatih Terim karşısında oğlu Razvan'a güveniyor:
        Mircea Lucescu, Fatih Terim karşısında oğlu Razvan'a güveniyor:
        Antalya trafiği turistleri üzüyor
        Antalya trafiği turistleri üzüyor