Kuaföre çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis ANTALYA'da kuaförlük yapan Tarık Deniz'e (35) yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarpıp, ölümüne neden olan Burak Sarıoğlu (31), 6 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

ANTALYA'da kuaförlük yapan Tarık Deniz'e (35) yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarpıp, ölümüne neden olan Burak Sarıoğlu (31), 6 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Olay, 10 Haziran saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilinin dörtlülerini yakarak inen Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak Sarıoğlu'nun kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Hızlı ve alkollü olduğu iddia edilen Sarıoğlu, otomobilini, kimlik ve cüzdanını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Kazadan 3 gün sonra polise teslim olan Burak Sarıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle Burak Sarıoğlu hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık Burak Sarıoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi. Sanık Sarıoğlu, Ankara'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Burak Sarıoğlu SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tarık Deniz'in ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Son savunmasını yapan Sarıoğlu, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Burak Sarıoğlu'nun alkollü araç kullandığını belirterek 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

'6 YIL CEZA OĞLUMUN CANINA BEDEL DEĞİL'

Duruşma sonrası karara tepki gösteren Tarık Deniz´in babası Cuma Deniz, "Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Benim oğlumun ölümüyle sonuçlanan kazada sanık hakkında 6 yıl 8 ay ceza verildi. Bu bizim vicdanımızı rahatlatmadı. Sanık alkol alıp, yayaya çarpıp 32 metre havaya uçurmuştur. Elektrik direği olmasaydı direğe çarpıp duramayacaktı belki daha fazla havaya uçuracaktı. Olay yerinden kaçmıştır. Deliller toplanmış, görgü tanıklarının ifadesine başvurulmuş olmasına rağmen sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan cezası verildi. Biz sanığın 'kasten öldürme' suçundan ceza almasını talep etmek için istinafa başvuracağız. 6 yıl ceza benim oğlumun canına bedel değil. Bu karar hiç etik, adil değil. Sanığın ağır ceza almasını istiyoruz" dedi.