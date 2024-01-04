Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 250 yıllık tarihi metruk konak alevlere teslim oldu

        ANTALYA'da 250 yıllık tarihi metruk konak yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:13 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 250 yıllık tarihi metruk konak alevlere teslim oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da 250 yıllık tarihi metruk konak yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 421 sokak üzerinde bulunan kullanılmayan 2 katlı tarihi konakta çıktı. Konaktan alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Konak, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

        Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, konağın 250 yıllık geçmişinin olduğunu ve yıkımının planlandığını ifade etti. Uyaroğlu, "Konak uzun süredir kullanılmıyordu. Balbey, kentte Kaleiçi bölgesinden sonra ilk yerleşim yeri olan mahallelerden bir tanesi. Bu şeklide çok sayıda kullanılmayan konak var. Bu konaklara izinsiz giren insanlar geceyi burada geçiriyor. Bazen de yangına neden oluyorlar" dedi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
        İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler

        Benzer Haberler

        Antalya'da tarihi konakta yangın çıktı
        Antalya'da tarihi konakta yangın çıktı
        Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Ev sahibi- kiracı kavga etti, küçük çocuk arada kaldı
        Ev sahibi- kiracı kavga etti, küçük çocuk arada kaldı
        Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Antalya'da 2023, en yoğun hava trafiğinin yaşandığı yıl oldu
        Antalya'da 2023, en yoğun hava trafiğinin yaşandığı yıl oldu
        Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek
        Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek