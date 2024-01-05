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        Otomobil, otobüs durağına daldı; evli çift yaşamını yitirdi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:45
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        Otomobil, otobüs durağına daldı; evli çift yaşamını yitirdi (2)
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        KAZAKAMERADA

        Antalya'da otomobilin durağa daldığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek Fatma ve Hüseyin Keser çifti ile Mavi Alihan'a çarptığı, Hüseyin Keser'in havaya savrulduğu görüldü.

        Kazanın görgü tanığı Yılmaz Hatunana, "Kasaba gidecektik, kazayı gördük. Durakta bekleyenlere otomobil çarptı. Kazada ölenler kasabın kayınpederi ve kaynanasıymış. O da kaza yerine gelip bakınca kendi kaynanası ve kayınpederi olduğunu gördü. Sürücü beyaz montlu, 17- 18 yaşlarındaydı. Otomobilden çıkmaya çalışıyordu ve çıktıktan sonra kayıplara karıştı" dedi.

        Keser çiftinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası kaçan sürücü ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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