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        Hazırlık maçında saha karıştı, gergin anlar yaşandı

        Gençlerbirliği ile Alman ekibi Kaiserslautern arasındaki hazırlık maçında futbolcular gergin anlar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 18:06 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:10
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        Hazırlık maçında saha karıştı, gergin anlar yaşandı
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        Gençlerbirliği ile Alman ekibi Kaiserslautern arasındaki hazırlık maçında futbolcular gergin anlar yaşandı.

        Antalya´nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde devre arası kampında bulunan 1'inci Lig takımlarından Gençlerbirliği ile Almanya 2'nci Lig ekibi Kaiserslautern hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelenin 40´ıncı dakikasında Gençlerbirliği´nden Hamilton ile Kaiserslautern takımından Puchacz arasında gergin anlar yaşandı. İki futbolcu birbirlerine fiziki müdahalede bulunurken, saha bir anda karıştı. İki takım oyuncularının müdahalesi yetersiz kalınca sahaya inen teknik heyet ve yedek futbolcular Hamilton´u sakinleştirmeye çalıştı.

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Hamilton´u sakinleştirdikten sonra oyundan aldı.

        Hazırlık maçı Kaiserslautern´in 4-1´lik üstünlüğü ile sona erdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Gergin anlardan görüntüler

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Serik - Namık Kemal KILINÇ

        2024-01-06 18:05:33

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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