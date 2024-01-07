Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:21 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVDALGALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgâr etkisini gösterirken, Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgalar oluştu. Dev dalgalara ve şiddetli rüzgâra aldırış etmeyen vatandaşlar ve turistler, o anları fotoğrafladı. Vatandaşlar dev dalgaları fotoğraflarken, bazı vatandaşlar ve turistler özçekim yaptı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu
        Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu
        Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası sona erdi
        Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası sona erdi
        Antalya'da skuter denetimi
        Antalya'da skuter denetimi