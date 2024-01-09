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        Kuru yemiş, baharat tezgahında 'kanser' riski

        GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, açıkta satılan kuru yemiş ve baharatın uygun ortamda muhafaza edilmemesinden oluşabilecek küf kaynaklı aflatoksin maddesinin karaciğer hasarına, ilerleyen dönemde karaciğer kanserine neden olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:00
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        Kuru yemiş, baharat tezgahında 'kanser' riski
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        GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, açıkta satılan kuru yemiş ve baharatın uygun ortamda muhafaza edilmemesinden oluşabilecek küf kaynaklı aflatoksin maddesinin karaciğer hasarına, ilerleyen dönemde karaciğer kanserine neden olabileceğini söyledi.

        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kuru yemiş ve baharatı açıkta satılan yerlerden almayı tercih edenleri uyardı. Halk arasında açıkta satılan ürünlerin daha sağlıklı, taze ve organik olduğuna dair yanlış algı bulunduğuna dikkati çeken Manavoğlu, özellikle pazarda, market tezgahında açıkta satışa sunulan kuru yemiş ve baharatın üretim zamanı, tavsiye edilen tüketim tarihi, içeriği, etiketinin belli olmadığını dile getirdi. Açıkta satılan gıdanın menşei, gerekli izin ve kontrolün yapıldığına dair bilgilerin yer almadığına değinen Manavoğlu, satın alınan baharat, kuru yemişin hijyen açısından da sağlığı tehlikeye atacak riskler taşıyabileceğini vurguladı.

        'KURU ORTAMDA, GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYARAK SAKLANMALI' 

        Kış aylarında baharat tüketiminin arttığına dikkati çeken Manavoğlu, "Tüketici, tezgahlarda açıkta satılan baharatları satın alırken düşünmeli. Baharatları nemli olmayan ortamda kuru şekilde, güneş ışınlarından koruyarak saklamamız gerekiyor. Özellikle baharat ve kuru yemişte nemli ortamda çıkacak küfün ürettiği aflatoksin maddesi var. Aflatoksin insanların sağlığını bozacak, ölümle sonuçlanabilecek toksindir. Yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerde de aflatoksin sıklıkla kontrol edilir. Açıkta nemli ortamda satılan ürünlerdeki en büyük tehlike aflatoksin" dedi.

        AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERDE 'HİLE' TEHLİKESİ

        Tüketicileri hileli gıdalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Manavoğlu, "Taze görünen açıkta satılan ürünlerde istenmeyen yabancı maddeler de olabiliyor. Açıkta satılan ürünlerde gerekli kayıt, izin, onay ve ruhsatlandırma belirsizliği, içeriğinde boya ve yabancı madde eklenmesi karşımıza sıklıkla çıkabiliyor. Karabiberde sap, çöp gibi yabancı maddeleri, öğütülmüş üründe fark edemeyiz" diye konuştu. 

        'GÖZLE GÖRÜNMEYEN ZEHİR'

        Uygun ortamda muhafaza edilmeyen kuru yemiş ve baharatta oluşan aflatoksin maddesinin en zararlı küf toksini olduğuna dikkati çeken Ali Manavoğlu, etiketsiz ve ambalajsız alınan gıdada gözle görünemeyen küflenmenin kanserojen etkisine karşı şu uyarıda bulundu:

        "Sağlığa zarar veren aflatoksin özellikle pul biber ve kuru yemişte sıklıkla görülebilir. Kuru incir, kurutulmuş kayısı gibi ürünlerde en çok korkulan madde aflatoksin. Kuru yemiş ve baharatlarda sıkça karşımıza çıkan aflatoksin insanların karaciğerinde ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ödem oluşması, karaciğer hasarı, ilerleyen dönemde de karaciğer kanserine neden olabilir. Özellikle baharatlarda pul biber, kuru yemişte de incir, kayısı gibi kurutulan ürünleri çok iyi saklamamız gerekiyor. Bu ürünler küflerin oluşturacağı aflatoksine maruz kalmamalı."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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