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        Kayıp Alzheimer hastası, kolundaki saatin son sinyal verdiği derede ölü bulundu 

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Murat Bozkurt (84), kolundaki özel saatin son sinyal verdiği derede ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:05
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        Kayıp Alzheimer hastası, kolundaki saatin son sinyal verdiği derede ölü bulundu 
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Murat Bozkurt (84), kolundaki özel saatin son sinyal verdiği derede ölü bulundu.

        Serik'e bağlı Pınarcık Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Murat Bozkurt, dün saat 16.00 sıralarında evden ayrıldı. En son Çandır Mahallesi'ne doğru gittiği öğrenilen Bozkurt'ta ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip köpeği eşliğinde 2 JAK ekibinin yanı sıra AFAD görevlileri de çalışmalara katıldı. 

        Dün gece boyu aramalarını sürdüren ekipler Bozkurt'un kolunda takılı bulunan ve Alzheimer hastaları tarafından kullanılan özel saatin sinyalinden yer tespiti yaptı. Bugün saat 09.00 sıralarında Çandır Mahallesi Belen mevkiindeki derede Murat Bozkurt hareketsiz bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Bozkurt'un cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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