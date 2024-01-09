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        Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Mert, hayatını kaybetti

        ANTALYA'da hafif ticari aracın seyir halindeyken çarptığı motosikletin sürücüsü Mert Turgut (17), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:50
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        Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Mert, hayatını kaybetti
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        ANTALYA'da hafif ticari aracın seyir halindeyken çarptığı motosikletin sürücüsü Mert Turgut (17), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaş grubuyla cadde üzerinde seyir halinde olan Mert Turgut'un kullandığı motosiklete, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Mert Turgut savruldu. Kazayı gören arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Turgut'u ambulansa aldıktan sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Turgut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenaze, baba Savaş Turgut'a teslim edildi. Savaş Turgut, arkadaşlarının kollarında güçlükle yürüdü. Turgut'un cenazesi, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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