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        Antalya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

        ANTALYA'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, yollar ve seralar suyla doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:45
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        Antalya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
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        ANTALYA'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, yollar ve seralar suyla doldu.

        Kentte etkili olan sağanak Serik ilçesinde şiddetini artırdı. Öğle saatlerinde bastıran yaklaşık bir saat etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Kadriye Mahallesi'ndeki Belek- Kadriye turizm yolu suyla doldu. Yolda ilerlemeye çalışan bir otomobil mahsur kaldı.

        Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, Belek- Kadriye yolunda şiddetli yağış olduğu dönemlerde sık su baskınları meydana geldiğini söyledi. Mahalledeki domates ve çilek seraları, suyla doldu. Suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, seralardaki hasarın boyutu henüz tespit edilemedi.

        Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle biriken taşkın suları istinat duvarının üzerinden dökülürken şelaleye benzer görüntüler ortaya çıktı. Çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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